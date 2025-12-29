Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Флавио Бриаторе: Алонсо трябваше да спечели 6 или 8 титли във Формула 1

Флавио Бриаторе: Алонсо трябваше да спечели 6 или 8 титли във Формула 1

  • 29 дек 2025 | 15:32
  • 245
  • 0

Завърналият се начело на Алпин Флавио Бриаторе отново припомни, че талантът на Фернандо Алонсо не отговаря на едва двете световни титли, които спечели испанецът във Формула 1 през 2005 и 2006.

В предаването „Bravissimo“ на DAZN италианският мениджър, който се завърна във Формула 1 с Алпин миналата година, заяви: „Пилот като него трябваше да спечели шест или осем световни шампионата, защото той винаги правеше разликата в своя отбор. В живота има десет или петнадесет неща, които помниш завинаги. Браво, браво, браво. Браво, Фернандо.“

Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло
Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло

Испанецът изгря на сцената във Формула 1 в началото на века, като сложи край на доминацията на Шумахер и Ферари с двете си и последователни световни титли през 2005 и 2006 – те обаче се оказаха последните в кариерата му. Поне засега.

След славния си период с Рено, Алонсо бе изключително близо до трета поредна титла с Макларън, но в драматична финална битка до последната обиколка тя отиде при Кими Райконен, а испанецът и съотборникът му Люис Хамилтън останаха с празни ръце.

Алонсо показа Мерцедес за милиони в Монако
Алонсо показа Мерцедес за милиони в Монако

Последва разочароващо завръщане в Енстоун, което накара испанеца да потърси нов късмет във Ферари. Там той отново се докосна до короната през 2010 и 2012 г., но и в двата случая трябваше да гледа как някой друг вдига трофея.

От 2015 г. нататък, по отношение на резултатите, кариерата му навлезе в труден период. Завръщането му в в Макларън между 2015 и 2018. не донесе очакваните успехи, а двугодишният му престой от 2021 до 2022 и последните три сезона с Астън Мартин напомниха за най-силните му годин, но никога с болид, способен да се бори за титлата.

Ландо Норис сложи край на интересна доминация
Ландо Норис сложи край на интересна доминация
Снимки: Gettyimages

