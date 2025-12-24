Мерцедес и Ред Бул може да получат предимство до 0,4 секунди на обиколка

Мерцедес и Ред Бул може да си осигурят значително предимство пред своите съперници във Формула 1 за сезон 2026, като според информациите, то може да достигне до 0,4 секунди на обиколка. Това става възможно благодарение на метод за промяна на компресия в цилиндрите, който вече е получил одобрение от Международната автомобилна федерация (ФИА).

Според последните информации, решението може да донесе огромно предимство на Мерцедес и Ред Бул Форд, а техните съперници ще останат в ролята на догонващи. Задвижващата система, използваща този метод, вече е хомологирана, като от ФИА са потвърдили, че тя отговаря на настоящите технически регламенти.

Хитруват ли Мерцедес и Ред Бул с новите мотори?

Твърди се, че Ферари, Хонда и Ауди са изразили недоволство от този подход, който първоначално е разработен от Мерцедес, а по-късно е възприет и от Ред Бул Пауъртрейнс. Смята се, че в Ред Бул Red са започнали да прилагат същото решение след привличането на бивш служител на Мерцедес..

Въпреки че ФИА по-рано заяви, че може да обмисли промени в правилника или методите за измерване, всякакви подобни корекции вероятно ще влязат в сила едва от 2027 г. За сезон 2026 обаче решението за компресия остава напълно легално.

