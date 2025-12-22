Мъри Стоилов с равносметка за полусезона на Гьозтепе

Българският старши треньор на Гьозтепе Станимир Стоилов направи равносметка на първия полусезон в турската Суперлига, който завърши с домакинска победа над Самсунспор с 2:0. Тимът финишира на престижното четвърто място, като е единствено зад Трабзонспор, Фенербахче и Галатасарай.

Мъри повтори, че е говорил за европейско участие на тима, защото то е негова мечта и в същото време е една от целите, които сам си е поставил в клуба от Измир. Българският специалист добави, че в предишната година всички са вярвали, че тази мечта може да се изпълни и сега е щастлив, защото всички около него работят за сбъдването й.

„Много съм щастлив, че завършихме добре първата половина на първенството - каза Стоилов, цитиран от БТА. - Това беше наистина ценна и красива победа за нас. Поздравявам цялата общност на Гьозтепе - нашите играчи, нашите фенове и нашата общност. Постигнахме заслужена победа. Разбира се, имаше и много проблеми, които трябваше да решим. Това беше стартовият състав, който можехме да извадим. Преживяхме контузии, наказани играчи и подобни ситуации. Но въпреки всички тези трудности заслужихме победата. Затова съм наистина много щастлив. Сега е време нашите играчи да си починат малко.“

След това наставникът говори за глобалните цели, които предследват, уточнявайки как още през първия сезон сам си е поставил като цел пробив до Европа.

„Миналата година си поставих доста висока цел, защото това беше моята мечта. Това е една от целите, които искам да постигна в този клуб. Като фенове, играчи и клуб всички ние вярвахме в тази мечта заедно и сега всички заедно я преследваме. Ще се борим докрай и ще видим какво ще се случи в края на сезона. Вярвам, че футболистите ще направят всичко, за да постигнат това. Нашите фенове също ни оказват невероятна подкрепа. Ще продължим тази борба докрай с тях. Миналата година това беше цел, която не изглеждаше много реалистична, но все пак се борихме силно. Този сезон – от гледна точка на битка и себераздаване, ще бъде същото. Обещавам го на всички наши фенове. Искрено вярвам, че този отбор има много по-голям потенциал“, завърши българският специалист.

„Жълто-червените“ от Измир подновяват първенството на 18-и януари като домакини на Ризеспор в среща от 18-ия кръг на своя стадион „Гюрсел Аксел“.