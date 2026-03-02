Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

Любослав Пенев стана един от мнозината спортни общественици, които почетоха паметта на вратаря Георги Велинов, който си отиде във вчерашния 1-ви март (неделя).
Пенев сподели на страницата си във Facebook кратко обръщение към легендата на българския футбол.
“Светъл да е пътят ти, бате Джони”, написа Пенев.
Велинов, който си отиде на 68 години, е втората скръбна вест за футболна България в рамките на по-малко от два месеца, след като към небесния стадион на 3-и януари т.г. отлетя и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.