Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

  • 2 март 2026 | 01:55
  • 312
  • 0
Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

Любослав Пенев стана един от мнозината спортни общественици, които почетоха паметта на вратаря Георги Велинов, който си отиде във вчерашния 1-ви март (неделя).

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Пенев сподели на страницата си във Facebook кратко обръщение към легендата на българския футбол.

Стоичков скърби за Георги Велинов
Стоичков скърби за Георги Велинов

“Светъл да е пътят ти, бате Джони”, написа Пенев.

Велинов, който си отиде на 68 години, е втората скръбна вест за футболна България в рамките на по-малко от два месеца, след като към небесния стадион на 3-и януари т.г. отлетя и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

ЦСКА: Губим герой, губим шампион, губим човек, който винаги пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа
ЦСКА: Губим герой, губим шампион, губим човек, който винаги пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бербатов: Георги Иванов не отговаря на мен, а на държавата, аз съм там, за да помогна

Бербатов: Георги Иванов не отговаря на мен, а на държавата, аз съм там, за да помогна

  • 1 март 2026 | 20:56
  • 5578
  • 36
Костадинов: Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи

Костадинов: Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи

  • 1 март 2026 | 20:20
  • 2650
  • 3
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 14944
  • 37
Генчев: Нашият отбор има потенциал и днес го показахме

Генчев: Нашият отбор има потенциал и днес го показахме

  • 1 март 2026 | 19:39
  • 1862
  • 15
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 129437
  • 652
Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Югоизток

Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Югоизток

  • 1 март 2026 | 18:30
  • 1257
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 129437
  • 652
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 47389
  • 126
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 14944
  • 37
Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

  • 1 март 2026 | 20:29
  • 24591
  • 67
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 7919
  • 17
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 27107
  • 68