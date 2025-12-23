Популярни
  Sportal.bg
  Ботев (Пловдив)
  Ботев пусна клубните карти, насочени към клубния патрон

Ботев пусна клубните карти, насочени към клубния патрон

  • 23 дек 2025 | 13:51
  • 543
  • 1
Ботев пусна клубните карти, насочени към клубния патрон

За трети пореден сезон ПФК Ботев Пловдив предоставя на своите фенове клубни карти. Ценните пластики вече са в продажба, като можете да ги закупите от фен магазина на стадион “Христо Ботев” и онлайн.

Новите клубни карти запазват миналогодишната си ценова схема, като са налични в три варианта – VIP, 1912 и Канарче. Те дават достъп до ексклузивни събития, новини и интервюта. Всеки притежател може да се възползва от множество намаления в клубните магазини и партньорските мрежи.

През 2026 година се навършват 150 години от гибелта на клубния патрон Христо Ботев. Нашият клуб е горд да носи името на един от най-великите българи и през настоящия сезон ликът му стои на билетите за най-красивия български стадион.

Именно поради тази причина част от приходите от продажбата на клубни карти ще бъдат дарени за кампания, свързана с великия поет и революционер. В хода на годината ще бъде направена анкета към вас, феновете, и вие ще решите къде да се изразходят събраните средства, съобщиха от клуба.

