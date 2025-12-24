Стотици малки ботевисти се включиха в кампанията "От дете на дете"

Популярни
  • 24 дек 2025 | 13:42
От Ботев (Пловдив) обявиха огромен интерес към кампанията "От дете на дете", след като множество малки привърженици на "канарчетата" дариха своите играчки като подарък за деца от домове в пловдивския регион. Трите големи кутии за подаръци, които бяха позиционирани на стадион "Христо Ботев", многократно бяха запълвани с играчки. 

От Ботев (Пловдив) и Клуба на привържениците на "жълто-черните" изказаха благодарност към малките "канарчета" и техните родители за включването в инициативата. 

"Да дариш от своите играчки на дете в нужда – е тихо чудо, споделена светлина. Ръка протегната, без да иска нищо, сърце, което учи се на доброта", написаха от клуба. 

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
Официално: Ботев (Враца) представи първото си зимно попълнение

  • 24 дек 2025 | 13:35
Хосу Урибе с голямо обещание за феновете на Берое

  • 24 дек 2025 | 13:30
ЦСКА засилва взаимодействието си с Националното спортно училище

  • 24 дек 2025 | 13:08
Бала пожела на всички здраве, мир и топлина

  • 24 дек 2025 | 12:59
Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
