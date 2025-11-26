Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Предаването на Sportal.bg „Лигата на талантите“ продължава своята обиколка из водещите европейски футболни академии, като този път екипът се отправи към Англия, за да посети Оксфорд Юнайтед и българския национал Филип Кръстев. Халфът се присъедини към клуба през лятото и вече уверено се адаптира към живота и футбола в Чемпиъншип.

В специално интервю за Sportal.bg Кръстев разкри впечатленията си от предизвикателството да играе в една от най-интензивните и физически първенства в света.

Разговорът засегна и няколко ключови теми за развитието на българския футбол. Кръстев коментира проблемите в детско-юношеските школи у нас, както и необходимите реформи, които биха подобрили средата за младите играчи. Националът сподели мнението си и за представянето на българския национален отбор, както и за ситуацията в Първа лига, включително добрите изяви на Левски през сезона.

Мога да уверя всички българи, че имаме страшно талантливи момчета и това никога няма да се промени, сподели родният национал.

В края на интервюто Филип Кръстев отправи ценен съвет към младите български футболисти, като ги призова да бъдат постоянни, дисциплинирани и да работят върху техническото си и ментално развитие, ако искат да достигнат професионалния връх.