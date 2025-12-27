Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Ето кога може да се завърне Пелегрини

Ето кога може да се завърне Пелегрини

  • 27 дек 2025 | 04:09
  • 100
  • 0
Ето кога може да се завърне Пелегрини

Полузащитникът на Рома Лоренцо Пелегрини е контузен. Капитанът на римския клуб ще отсъства от игра около 25-30 дни поради разкъсване на лявото подколенно сухожилие от втора степен. Журналистът Николо Шира съобщи това в профилите си в социалните мрежи, позовавайки се на клубни източници.

Пелегрини се контузи при загубата с 1:2 от Ювентус в 16-ия кръг на Серия А. Полузащитникът беше заменен в 53-ата минута.

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

Този сезон италианският халф е изиграл 17 мача за Рома във всички турнири, като е отбелязал три гола и е дал една асистенция.

Настоящият договор на Пелегрини с римския клуб е до лятото на 2026 г. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на футболиста е 9 млн евро.

