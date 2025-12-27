Ето кога може да се завърне Пелегрини

Полузащитникът на Рома Лоренцо Пелегрини е контузен. Капитанът на римския клуб ще отсъства от игра около 25-30 дни поради разкъсване на лявото подколенно сухожилие от втора степен. Журналистът Николо Шира съобщи това в профилите си в социалните мрежи, позовавайки се на клубни източници.

Пелегрини се контузи при загубата с 1:2 от Ювентус в 16-ия кръг на Серия А. Полузащитникът беше заменен в 53-ата минута.

Този сезон италианският халф е изиграл 17 мача за Рома във всички турнири, като е отбелязал три гола и е дал една асистенция.

Настоящият договор на Пелегрини с римския клуб е до лятото на 2026 г. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на футболиста е 9 млн евро.