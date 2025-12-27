Льоб не изключи възможността да кара отново в WRC

9-кратният световен шампион Себастиен Льоб не изключи възможността да стартира отново в Световния рали шампионат (WRC), но направи уговорката, че това едва ли ще е скоро и няма да е лесно.

51-годишният Себ ще стартира през януари в рали „Дакар“ като заводски пилот на Дачия и спечелването на маратонската надпревара е основната му амбиция.

За последно легендарният французин кара в WRC през 2022 година, когато записа 4 старта с Пума Rally1 на М-Спорт Форд. Тогава Себ сензационно спечели първото състезание от Rally1 ерата в WRC – рали „Монте Карло“, като победи с малко Себастиен Ожие, за да запише своята победа №80 в световния шампионат.

Календарът на Световния рали-рейд шампионат включва само пет ралита през годината, така че Себ има време за допълнителни стартове. Договорът му с Дачия е до края на 2027 и в него присъстват някои ограничения в тази посока.

„Като начало, докато сме с Дачия, няма как да карам в WRC – обясни Себ пред френски медии. – Основно заради ангажименти, свързани с марката, сложно е.

„По-нататък, един ден, защо не, но още не знам. Засега обаче това не е част от плановете ми. Сега плановете ми се променят много бързо. През февруари може да решим да стартираме в рали от WRC през април, но за момента нямаме такива планове.“

В последните години Льоб стартира епизодично в по-малки френски ралита, като през ноември участва в рали „Вар“, отново с Алпин А110.

На финала на сезон 2025 Ожие се изравни по световни титли с Льоб – и двамата са с по девет, но Льоб няма намерение да преследва десета титла и няма желание да кара с пълна програма в WRC.

„Знам, че в момента, в който отново подпиша за пълен сезон, вече ще съжалявам за това решение – обясни Льоб. – Ако WRC имаше шест кръга, да! Но да участвам в 14 ралита и отново да се върне за постоянно в шампионата – не, това е твърде много за мен.

„Цялата подготовка, всички камери, видеата, които трябва да бъдат заснети предварително, да се върна в шампионат, където вече не познавам толкова добре ралитата, защото спрях преди доста време, това ще изисква твърде много ангажименти.

„Сега участвам в пет големи ралита в рали-рейдовете, разбира се, те са по-дължи, но това ми остава време да се наслаждавам на живота и да правя каквото друго искам покрай тези ангажименти.“

Наскоро се появи слух, че партньорът на Дачия в рали-рейд програмата – Продрайв, полага усилия да вкара марката в WRC по новите правила за сезон 2027. Големите шефове на марката или на Рено не са коментирали темата, но с много по-евтините автомобили WRC27 и Льоб на борда, програма в WRC през 2027 изглежда като интересна възможност.

Снимки: Gettyimages