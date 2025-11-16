Популярни
От Дачия отричат за участие в WRC

  • 16 ное 2025 | 18:08
От Дачия отричат за участие в WRC

Сезон 2027 трябва да даде началото на новата ера в историята на Световния рали шампионат, като тогава ще влязат в сила новите технически правила, които се очаква да привлекат много повече участници.

Бъдещите автомобили от топ категорията в WRC ще бъдат базирани на Rally2 коли, което ще ги направи много по-достъпни – както заради тавана на бюджетите, така и заради изравняването на възможностите на бъдещите WRC27 коли и Rally2 автомобилите.

Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ
Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

Френският сайт Autotrends прогнозира, че през 2027 година може да гледаме 9 заводски отбора в WRC, което ще осигури изключително оспорвана битка за световните титли. Едно от тези предположения беше, че от Продрайв се опитват да убедят шефовете на Дачия да одобрят програма за участие в Световния рали шампионат.

Дачия развива глобална офроуд програма със Sandrider, като компанията участва със Себастиен Льоб, Насър Ал-Атия, Кристина Гутиерес и вече Лукаш Мораеш в рали „Дакар“ и в Световния рали-рейд шампионат. Тази програма се изпълнява от Продрайв и предположението, че британците ще предложат нещо подобно на Дачия е повече от логично.

Но тази спекулация беше отречена от маркетинг мениджъра на програмата на Дачия за рали „Дакар“ Франсоа Опиер.

„Преди няколко месеца се появиха слухове, че ще влизаме в Световния рали шампионат. Не знам откъде дойдоха тези слухове, но това няма да се случи – обясни Опиер пред естонския вестник Postimees. – Не вярвам, че Дачия ще влезе в WRC, но аз не взимам тези решения.

„Не знам защо се разпространиха тези слухове. Част от нашия екип е 9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб. Това звучи като чудесен сценарий, но Дачия не влиза в Световния рали шампионат. Няма такъв план, поне за близкото бъдеще.“

Според Опиер, в момента Дачия няма подходящ модел, с който да участва в WRC и фокусът на марката е изцяло върху „Дакар“.

„В момента разполагаме с един от най-достъпните автомобили със задвижване 4х4 на пазара – Duster – допълни Опиер. – Ще е странно да влезем в WRC, ако най-подходящият ни модел за това е Duster. Това беше най-продаваната кола в Европа за 2024 година, но какво можем да спечелим повече от това, като се има предвид, че моделът е вече много популярен?

Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC
Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

„Рали „Дакар“ и Световният рали-рейд шампионат (W2RC) са перфектният избор за Дачия. Става въпрос за тежки състезания и това е като да покориш Еверест в света на моторните спортове. Според нас, това отговаря точно на ДНК-та на Дачия.“

Снимки: Борислав Цветанов

