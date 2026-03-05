Люис Хамилтън: Това ще бъде най-предизвикателният сезон в историята

Седемкратният шампион от Формула 1 Люис Хамилтън смята, че техническите промени, влизащи в сила от този сезон, ще бъдат най-големият тест за пилотите в историята на най-популярния моторен спорт.

Новите шасита и регулации на двигателите представляват най-сериозната промяна от десетилетия, а увеличеното използване на електрическа енергия поставя акцент върху необходимостта пилотите да бъдат тактически прецизни при използването и възстановяването на енергията.

За Люис Хамилтън това ще бъде 20-и сезон във Формула 1, а той знае по-добре от всеки какво е да се приспособяваш към нови регулации. Първият сезон на британеца беше още през 2007 година с Макларън, когато V8 двигателите все още бяха в употреба и в годините той е преминал през много промени, но според него сегашните са от съвсем друго естество.

„Това ще бъде най-предизвикателният сезон в историята, със сигурност. Винаги сме изправени пред предизвикателства. Имало е малки промени, но този път е по-сериозно от поне предишните пет случая, през които съм преминал“, обясни Хамилтън пред медиите в „Албърт Парк“ преди Гран При на Австралия, цитиран от агенция Ройтерс.

„Всеки уикенд ще научаваме повече. Ще се налага да се изправяме пред различни предизвикателства с различните характеристики на пистите, което за мен е нормално“, добави британският пилот.

Хамилтън не успя да спечели състезание или да се качи на подиума в трудната си първа кампания с Ферари миналата година, но този сезон е настроен далеч по-оптимистично. Заедно с този на Мерцедес, болидът на Ферари - SF-26, демонстрира добра скорост в предсезонните тестове и изглежда на крачка пред останалите.

„Победата. Към това се стремят всички. Мерцедес изглеждат особено бързи и не съм сигурен дали сме видели Ред Бул в пълния им блясък още, така че е много вълнуващо. Знам, че каквото и да стане, имам страхотна група хора зад мен, които са фокусирани върху доброто представяне и това да извлечем максимума от всеки уикенд“, каза 41-годишният британец.

Сезонът във Формула 1 започва утре с тренировките преди състезанието за Голямата награда на Австралия, което ще се проведе в неделя.