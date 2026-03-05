Пилотите на Астън Мартин не могат да правят повече от 25 поредни обиколки

Пилотите на Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл не могат да правят по повече от 25 последователни обиколки заради вибрациите в AMR26, това разкри шефът на тима от Силвърстоун Ейдриън Нюи преди началото на уикенда за Гран При на Австралия.

Тези вибрации бяха в основата на множеството технически проблеми, които Астън Мартин и Хонда срещнаха по време на предсезонните тестове. Освен това те се отразяват и на здравословното състояние на Алонсо и Строл, които се притесняват от по-дълготрайни увреждания, ако карат по-дълго без почивка.

„Това, което постигнахме за този уикенд, е решение, което тествахме и даде успешни резултати, тъй като вибрациите бях чувствително намалени. Но важното е да не забравяме, че задвижващата система е източникът на тези вибрации, а шасито приемчикът. Едно карбоново шаси е много твърдо и обира много малко от вибрациите, в това отношение не сме постигнали напредък.



„Вибрациите предизвикват проблеми с надеждността, падане на огледала и такива неща, с които ние трябва да се справим. Но по-големият проблем е, че тези вибрации достигат до пръстите на пилотите. Фернандо смята, че не може да прави повече от 25 поредни обиколки преди да бъде изложен на риск от постоянно увреждане на ръцете. Ланс е на мнението, че не може да прави повече от 15 обиколки преди да достигне тази граница.



„Ще трябва да лимитираме значително обиколките, които правим в състезанията, докато не намерим по-трайно решение за проблема с вибрациите“, обясни Нюи.

Това практически потвърждава появилата се в последните дни информация, че Астън Мартин ще паркира колите си малко след старта на състезанието в Мелбърн в неделя. Съществува и теоретичната възможност Алонсо и Строл умишлено да не покрият правилото за 107% в квалификацията и изобщо да не бъдат допуснати до участие в надпреварата.

