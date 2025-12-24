Матешиц-младши ще стартира в рали „Дакар“

Наследникът на съоснователя на Ред Бул Дитрих Матешиц – Марк, ще стартира в рали „Дакар“ в Саудитска Арабия през януари, като в състезанието ще се пробва и гаджето му Виктория Сваровски, но двамата няма да карат заедно.

48-ото издание на пустинната надпревара събира някои от най-големите имена в моторните спортове като Себастиен Льоб (Дачия), Карлос Сайнц-старши (М-Спорт Форд) и Насър Ал-Атия (Дачия) и обещава интересна битка между 3 и 17 януари.

Марк Матешиц, който днес е съсобственик на компанията Ред Бул, ще се състезава под псевдоним – Марк Мустерман, като той участва и в рали „Мароко“ през октомври, което се използва от екипите за генерална репетиция за „Дакар“.

33-годишният Матешиц ще се състезава с Тойота Хайлукс в най-високия клас Т1+, пикапът му се задвижва от V6 двигател с мощност 400 конски сили, а негов навигатор е австриецът Михаел Зайц. Двамата са с номер 267.

Марк и Михаел записаха през тази година пет състезания с Тойота-та, а преди това карата Сан-Ам Маверик Х3 в шест „Баха“ надпревари, като на два пъти завършиха на пето място.

С прототипа от Т1+ класа двамата финишираха на 47-о място в генералното класиране в Мароко.

Виктория Сваровски също ще използва псевдоним – Вик Флип, като тя ще пилотира UTV машина в клас Чалънджър Т3.1 – най-ниската категория за новаци, където максималната скорост е ограничена на 135 км/ч. Виктория е наследник на фамилията Сваровски, основала популярната компания за бижута, като извън офроуда тя е водеща на хитови риалити формати в германската тв RTL. Двамата с Марк обявиха връзката си през 2023 година.

