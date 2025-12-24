Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Матешиц-младши ще стартира в рали „Дакар“

Матешиц-младши ще стартира в рали „Дакар“

  • 24 дек 2025 | 13:25
  • 678
  • 0
Матешиц-младши ще стартира в рали „Дакар“

Наследникът на съоснователя на Ред Бул Дитрих Матешиц – Марк, ще стартира в рали „Дакар“ в Саудитска Арабия през януари, като в състезанието ще се пробва и гаджето му Виктория Сваровски, но двамата няма да карат заедно.

48-ото издание на пустинната надпревара събира някои от най-големите имена в моторните спортове като Себастиен Льоб (Дачия), Карлос Сайнц-старши (М-Спорт Форд) и Насър Ал-Атия (Дачия) и обещава интересна битка между 3 и 17 януари.

Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"
Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"

Марк Матешиц, който днес е съсобственик на компанията Ред Бул, ще се състезава под псевдоним – Марк Мустерман, като той участва и в рали „Мароко“ през октомври, което се използва от екипите за генерална репетиция за „Дакар“.

33-годишният Матешиц ще се състезава с Тойота Хайлукс в най-високия клас Т1+, пикапът му се задвижва от V6 двигател с мощност 400 конски сили, а негов навигатор е австриецът Михаел Зайц. Двамата са с номер 267.

Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"
Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"

Марк и Михаел записаха през тази година пет състезания с Тойота-та, а преди това карата Сан-Ам Маверик Х3 в шест „Баха“ надпревари, като на два пъти завършиха на пето място.

С прототипа от Т1+ класа двамата финишираха на 47-о място в генералното класиране в Мароко.

Виктория Сваровски също ще използва псевдоним – Вик Флип, като тя ще пилотира UTV машина в клас Чалънджър Т3.1 – най-ниската категория за новаци, където максималната скорост е ограничена на 135 км/ч. Виктория е наследник на фамилията Сваровски, основала популярната компания за бижута, като извън офроуда тя е водеща на хитови риалити формати в германската тв RTL. Двамата с Марк обявиха връзката си през 2023 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов подкара коледно влакче в София

Никола Цолов подкара коледно влакче в София

  • 24 дек 2025 | 13:39
  • 667
  • 1
Болид, каран от Райконен и Култард отива на търг за 1,4 милиона евро

Болид, каран от Райконен и Култард отива на търг за 1,4 милиона евро

  • 24 дек 2025 | 12:59
  • 751
  • 0
Джордж Ръсел обяви, че е готов да се бори за титлата

Джордж Ръсел обяви, че е готов да се бори за титлата

  • 24 дек 2025 | 12:38
  • 967
  • 0
Има ли шанс за Гран При на Германия във Формула 1?

Има ли шанс за Гран При на Германия във Формула 1?

  • 22 дек 2025 | 17:57
  • 1871
  • 0
Кале Рованпера иска да се е родил 20 години по-рано

Кале Рованпера иска да се е родил 20 години по-рано

  • 22 дек 2025 | 16:31
  • 1059
  • 1
Ясни са инженерите на Перес и Ботас в Кадилак

Ясни са инженерите на Перес и Ботас в Кадилак

  • 22 дек 2025 | 16:11
  • 3178
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 5274
  • 36
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 3716
  • 5
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 627
  • 0
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 887
  • 2
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 3947
  • 38
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 6170
  • 4