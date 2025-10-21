Дачия взе новия световен шампион в рали-рейдовете

Новият световен шампион в рали-рейдовете Лукаш Мораеш вече е пилот на Дачия, обяви тимът днес. Бразилецът спря през уикенда серията от три поредни световни титли в рали-рейда на Насър Ал-Атия, който също се състезава за Дачия и спечели четвъртия световен шампионат в историята на W2RC.

Сезонът в W2RC завърши с рали „Мароко“, което пък беше спечелено от друг пилот на Дачия – Себастиен Льоб, като това е втора победа в това състезание за рали легендата.

Мораеш спечели световната титла с Тойота, но веднага след това напусна, за да подпише с Дачия. Негов навигатор ще е германецът Денис Ценц, кой завърши втори в рали "Дакар 2023" със Сет Кинтеро.

Така през януари Дачия ще атакува рали „Дакар“ с 4 прототипа Sandrider, карани от Ал-Атия, Льоб, Мораеш и Кристина Гутиерес.

Кристина Гутиерес остава в тима на Дачия