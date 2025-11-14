Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"

5-кратният победител в рали „Дакар“ Насър Ал-Атия гостува днес в София заедно с един от тестовите прототипи на Дачия Сандрайдър.

Пилотът от Катар има и три световни титли в рали-рейдовете, а преди броени седмици не успя да спечели четвърта поредна заради наказание в последния кръг.

👇 The official route of Dakar 2026!

🚩 Yanbu - Yanbu 🏁

🏍 7,906 km (4,748 km of SS)

🚗 7,994 km (4,840 km of SS)



🔜 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/O7DtPDvtMK — DAKAR RALLY (@dakar) November 13, 2025

Ал-Атия разказа за Sportal.bg кое е най-важното в битката за победата в рали „Дакар“, кои са силните и слабите страни на отбора на Дачия и какво да очакваме от маршрута на рали „Дакар“.

„Дачия разполага с най-добрите пилоти: аз, Себастиен Льоб, Лукаш Мораеш, Кристина Гутиерес, за следващия „Дакар“ вече нямаме извинение ако не спечелим – обясни Ал-Атия. – Най-силната ми страна е опитът и знам как да се боря и как да побеждавам."

Също така го питахме и за предстоящия му старт в рали „Саудитска Арабия“, което ще е последен кръг от Световния рали шампионат в края на ноември. Насър се завръща в М-Спорт в състезанието, което спечели миналата година и има амбицията да донесе първа победа на тима за този сезон.

Вижте във видеото всичко, което ни разказа Насър Ал-Атия.

Снимки: Борислав Цветанов