Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"

Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"

  • 14 ное 2025 | 18:37
  • 2320
  • 0

5-кратният победител в рали „Дакар“ Насър Ал-Атия гостува днес в София заедно с един от тестовите прототипи на Дачия Сандрайдър.

Пилотът от Катар има и три световни титли в рали-рейдовете, а преди броени седмици не успя да спечели четвърта поредна заради наказание в последния кръг.

5-кратен победител в рали "Дакар" се връща в WRC с М-Спорт
5-кратен победител в рали "Дакар" се връща в WRC с М-Спорт

Ал-Атия разказа за Sportal.bg кое е най-важното в битката за победата в рали „Дакар“, кои са силните и слабите страни на отбора на Дачия и какво да очакваме от маршрута на рали „Дакар“.

„Дачия разполага с най-добрите пилоти: аз, Себастиен Льоб, Лукаш Мораеш, Кристина Гутиерес, за следващия „Дакар“ вече нямаме извинение ако не спечелим – обясни Ал-Атия. – Най-силната ми страна е опитът и знам как да се боря и как да побеждавам."

Също така го питахме и за предстоящия му старт в рали „Саудитска Арабия“, което ще е последен кръг от Световния рали шампионат в края на ноември. Насър се завръща в М-Спорт в състезанието, което спечели миналата година и има амбицията да донесе първа победа на тима за този сезон.

Стефан Петерханзел се връща в рали “Дакар”
Стефан Петерханзел се връща в рали “Дакар”

Вижте във видеото всичко, което ни разказа Насър Ал-Атия.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Моторни спортове

Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

  • 14 ное 2025 | 15:28
  • 685
  • 2
Джак Милър най-бърз в първата тренировка във Валенсия

Джак Милър най-бърз в първата тренировка във Валенсия

  • 14 ное 2025 | 14:40
  • 698
  • 0
Ще се върне ли Аржентина в календара на Формула 1?

Ще се върне ли Аржентина в календара на Формула 1?

  • 14 ное 2025 | 14:26
  • 875
  • 0
Спонсор на Мерцедес ще купува онези 5% от тима

Спонсор на Мерцедес ще купува онези 5% от тима

  • 14 ное 2025 | 13:40
  • 989
  • 0
Болидът на Кадилак трябва да е готов за тестовете през януари

Болидът на Кадилак трябва да е готов за тестовете през януари

  • 14 ное 2025 | 13:25
  • 874
  • 0
В Мерцедес се борят с “изкушението” да подобряват колата за сезон 2025

В Мерцедес се борят с “изкушението” да подобряват колата за сезон 2025

  • 14 ное 2025 | 13:11
  • 851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 9112
  • 35
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 6431
  • 9
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 31476
  • 34
Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

  • 14 ное 2025 | 20:00
  • 2419
  • 6
Играе се първата среща от днешните световни квалификации, следете тук

Играе се първата среща от днешните световни квалификации, следете тук

  • 14 ное 2025 | 19:04
  • 10234
  • 7
Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

  • 14 ное 2025 | 19:51
  • 2871
  • 0