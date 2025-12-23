Уелбек се завръща за мача с Арсенал

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер разкри, че Дани Уелбек ще бъде на линия за гостуването на Арсенал в събота. 35-годишният нападател има седем гола в 16 мача този сезон. Той пропусна двубоя със Съндърланд, който завърши 0:0, поради проблем в гърба.
"Дани Уелбек ще тренира с нас днес, така че ще се завърне. Ван Хеке ще тренира утре, като и той ще е на линия. Люис Дънк и Диего Гомес се завръщат след наказание. Матс Вийфер също може да е готов", заяви Хюрцелер.
Попитан за януарския трансферен прозорец, мениджърът заяви, че е имал разговори с ръководството по тази тема, но не разкри доколко активен ще е Брайтън.
Хюрцелер заяви, че играчите ще получат по-голяма почивка около Коледа: "Оставаме в нормалния си ритъм, но ще се опитам да им дам повече време за почивка, защото това е време за семейството, а семейството е най-важното нещо в живота. Сигурен съм, че играчите ми не виждат роднините си толкова често. Така че сега ще имат тази възможност, ще имат възможност да си починат, да прекарат време с тях."
Снимки: Gettyimages