Кепа: Когато допуснеш гол и след това се стигне до дузпи, трябва да си концентриран на 100%

  • 24 дек 2025 | 09:34
  • 515
  • 1
Вратарят на Арсенал Кепа Арисабалага разкри, че е трябвало бързо да промени начина си на мислене, след като късен изравнителен гол на Кристъл Палас прати четвъртфинала за Купата на лигата в Англия към изпълнение дузпи, при които стражът направи решаващо спасяване, за да осигури на тима си място на осминафиналите.

Кепа отрази удара на Максенс Лакроа при осмата дузпа за Кристъл Палас и Арсенал ликува с 8:7.

Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас
Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

„От емоционална гледна точка трябва да си концентриран, да си силен“, заяви Арисабалага пред официалния уебсайт на „артилеристите“.

„Защото очевидно, когато допуснеш гол в последната минута и след това се стигне до дузпи, трябва да си концентриран на 100% върху изпълнители, срещу които трябва да спасяваш. Така че това беше промяна в начина на мислене и проработи“, каза още вратарят, цитиран от агенция „Ройтерс“.

„Заслуга е и на момчетата. Те вкараха невероятни дузпи. Държаха ни в мача и ми дадоха възможност да направя това спасяване“, добави Кепа Арисабалага.

Снимки: Gettyimages

