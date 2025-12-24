Популярни
Артета: Трябваше да решим всичко много по-рано

  • 24 дек 2025 | 03:32
  • 193
  • 0


Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира класирането на тима за полуфиналите в "Карабао Къп". "Топчиите" се наложиха над Кристъл Палас след изпълнение на дузпи и продължават напред в турнира.

„Много съм щастлив, че се класирахме за полуфиналите. Изправихме се срещу отбор, срещу когото е изключително трудно да се създават голови положения. Ние обаче създадохме много и трябваше да отбележим повече голове“, заяви Артета.

„Когато не успееш да направиш резултата по-комфортен, такива неща се случват. През второто полувреме съперникът заигра по-агресивно, но като цяло това е още една победа и съм много доволен“, добави той.




„Габриел Мартинели не можа да продължи, затова се наложи да го заменим“, каза лаконично испанският специалист за контузията на крилото.

Съперник на Арсенал на полуфиналите ще е Челси.

Снимки: Gettyimages

