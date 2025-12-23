Популярни
  Тунис
  2. Тунис
  Уганда се оказа лесно препятствие за Тунис

Уганда се оказа лесно препятствие за Тунис

  • 23 дек 2025 | 23:57
  • 652
  • 0
Уганда се оказа лесно препятствие за Тунис

Тунис стартира с категорична победа участието си на Купата на африканските нации. "Картагенските орли" надиграха с 3:1 Уганда в първия си мач от група "С". Два гола за успеха отбеляза Елиас Ашури, а веднъж се разписа Елис Скири. В добавеното време резервата Денис Омеди върна едно попадение.

Тунизийците демонстрираха по-голямата си класа и още до почивката поведоха с 2:0, а след третото попадение, паднало в 64-тата минута, намалиха оборотите и спокойно доиграха срещата. Те са начело в групата пред тима на Нигерия, който се наложи с 2:1 над Танзания.

Скири даде преднина на Тунис в 10-ата минута след центриране от корнер на Ханибал Межбри и удар с глава. Вратарят на Уганда Джамал Салим реагира, но не успя да избие топката, а бранител, застанал зад голлинията, също закъсня с намесата си.

Надмощието на тима на Сами Трабелси продължи и в 40-ата минута Ашури вкара красив гол за 2:0. Али Абди се освободи по левия фланг и центрира, а нападателят на ФК Копенхаген заби топката под гредата с прецизен изстрел от въздуха.

Интригата окончателно изчезна в средата на второто полувреме. След хубава атака на Тунис Джамал Салим отрази удара на Али Абди, но нямаше какво да стори при добавката на Ашури.

Малко след изтичането на редовното време Мохамед Али Бен Ромдан уцели гредата и пропусна да вкара четвърти гол за "картагенските орли". Вместо това, Денис Омеди съумя да се разпише за Уганда в самия край на срещата в Рабат.

Снимки: Imago

