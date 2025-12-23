Пропуските на Осимен не се оказаха фатални за Нигерия

Нигерия започна с победа участието си в Купата на африканските нации. В среща от група "С" "суперорлите" се наложиха с 2:1 над Танзания и оглавиха класирането преди двубоя между Тунис и Уганда.

Семи Аджайи откри в полза на Нигерия в 36-ата минута, но в началото на второто полувреме Чарлз Момбуа изравни. Само две минути по-късно Адемола Луукман отбеляза победното попадение за трикратния шампион на Черния континент. Звездата на "суперорлите" Виктор Осимен не успя да се разпише, въпреки че отправи цели 7 удара.

Осимен беше много близо до гола в 35-ата минута, но бранител на Танзания изчисти топката пред голлинията. След последвалия корнер нигерийците пратиха кълбото в наказателното поле, където централният защитник Семи Аджайи скочи най-високо и с глава даде аванс на "суперорлите".

Танзания отговори в 50-ата минута след продължителна атака, която притъпи вниманието на нигерийците. Новатус Дисма центрира балонно, а Момбуа догони топката и много технично я прати във вратата, пазена от Стенли Нвабили. Малко преди това попадение на Осимен беше отменено заради засада.

Радостта на танзанийците не продължи дълго. В 52-рата минута Алекс Иуоби блесна с втора асистенция, а Луукман вкара красив гол, оказал се и победен. Звездаата на Аталанта шутира извън наказателното поле и не остави никакви шансове на стража Зубери Фоба.

В оставащото време "суперорлите" се опитаха да пазят резултата, но в няколко ситуации допуснаха грешки и имаха късмет, че съперникът им не се възползва.