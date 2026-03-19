Ван Перси остава във Фейенорд поне до края на сезона,

Старши треньорът на Фейенорд Робин ван Перси остава на поста си поне до края на сезона, получавайки нов вот на доверие от клубната управа, но вече с добавен към него Дик Адвокаат като съветник по футболните въпроси, съобщи телевизия NOS.

Бъдещето на Ван Перси начело на тима беше доста мрачно в последните няколко месеца, тъй като Фейенорд излезе от битката за титлата, макар да се намира на 2-ото място, но изостава с цели 16 точки от лидера ПСВ Айндховен. Миналата седмица бордът на Фейенорд се срещна, за да обсъди позицията на Ван Перси и реши да го остави, критиките към тактическия му подход и управленската му спрямо състава проницателност.

"Ние сме 100 % зад треньора“, категоричен беше управляващият директор на клуба Денис те Клузе пред нидерландската телевизия NOS в същото изявление, в което обяснява и назначението на треньора-ветеран Дик Адвокаат като съветник.

Dennis te Kloese: 'Robin van Persie blijft wat er ook gebeurt tot het einde van het seizoen coach van Feyenoord'



42-годишният бивш нападател на Арсенал и Манчестър Юнайтед е в първия си пълен сезон в ротердамския клуб, който започна силно в лигата този сезон с осем победи и едно равенство в девет мача, но след това бързо изчезна от борбата за титлата. Фейенорд сега се бори да завърши като втори и да си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон, което би им осигурило солиден финансов ресурс от наградния фонд на УЕФА.

Те Клузе каза, че не съжалява за назначението на Ван Перси въпреки моментното състояние на тима: "Краят на миналия сезон беше позитивен и ние започнахме новото първенство много ентусиазирани. Със сигурност обаче имаме много области, в които да се подобряваме“.

Адвокаат, който изведе малката карибска страна Кюрасао до първото участие на Световно първенство и напусна заради болест на дъщеря си, ще бъде нещо като коректив в работата на Ван Перси и на тренировките, и при воденето на мачовете, но няма да седи на пейката.

"Би било „пропусната възможност“ да не използваме опита на Адвокаат и позитивното му отношение към нас. Той може да подкрепи щаба със свежа, външна перспектива и може би да помогне с детайлите в мачовете, които ние не виждаме“, каза Те Клузе по повод назначението.

