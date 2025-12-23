Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

Популярни
  • 23 дек 2025 | 19:24
Сенегал стартира отлично участието си в Купата на африканските нации. "Лъвовете от Теранга" победиха Ботсвана с 3:0 в първи мач от група "D". Николас Джаксън откри резултата малко преди почивката. Нападателят на Байерн удвои в 58-ата минута, а влезлият на негово място Шериф Ндиайе отбеляза третия гол в края на срещата.

Шампионът от 2022 г. започна силно двубоя и можеше рано да поведе. Вратарят на Ботсвана Гойцеоне Пхоко спря Джаксън в четвъртата минута, а Папе Гай стреля над вратата. Пхоко се изяви и малко по-късно, когато отрази удар на Садио Мане отблизо. Стражът направи блестящо спасяване и след изстрел на Илиман Ндиайе.

Двубоят се играеше под силен дъжд в Танжир, а Сенегал продължи да напада. Джаксън направи още един пропуск, а Пхоко още едно великолепно спасяване. Малко преди почивката тимът на Папе Тиау все пак стигна до гол. Джаксън получи топката от Якобс и я прати в мрежата.

Нападателят на Байерн удвои аванса на "лъвовете" малко преди да е изминал час игра, като този път бе изведен от Сар. Положенията продължиха да се редят едно след друго пред вратата на Пхоко, но той беше във фантастична форма. Вратарят спря Мане в 65-ата минута, а по-късно Джаксън пропусна да оформи своя хеттрик, след като прати топката над вратата от прекрасна позиция. В самия край на двубоя резервата Шериф Ндиайе оформи крайното 3:0.

Снимки: Imago

