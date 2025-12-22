21 години по-късно: ЮАР с успешен старт в Купата на африканските нации

Националният отбор на Южна Африка започна успешно участието си в на Купата на африканските нации, печелейки с 2:1 срещу Ангола в Маракеш, където се изигра мача помежду им от група B. Така за първи път от 21 години насам ЮАР успя да стартира в турнира с победа.

Именно бронзовите медалисти от последното издание на турнира бяха тези, които откриха резултата в двубоя. Това стана в 21-вата минута, когато Освин Аполис получи топката в наказателното поле и се разписа с шут по земя. Анголците обаче съумяха да възстановят равенството в 35-ата минута, когато Мануел Шоу отклони топката в мрежата при изпълнение на пряк свободен удар. В 51-вата минута резервата Чепанг Мореми реши, че е върнал аванса на южноафриканците, но ВАР отмени гола му поради негова засада. Седем минути по-късно „Бафана Бафана“ отново бяха сполетени от малшанс, тъй като снаряд от голямо разстояние на Мбекезели Мбокази се отклони в напречната греда. Все пак тимът успя да стигне до победен гол в 78-ата минута, когато Лайл Фостър беше точен с далечен изстрел.

For the first time in 21 years, South Africa win their opening game at the Africa Cup of Nations.



Burnley's Lyle Foster scored the winner for Bafana Bafana against Angola. pic.twitter.com/SJZ97G0llK — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 22, 2025

Така ЮАР взе първите три точки в групата, където по-късният мач противопоставя Египет и Зимбабве.