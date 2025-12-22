21 години по-късно: ЮАР с успешен старт в Купата на африканските нации

Националният отбор на Южна Африка започна успешно участието си в на Купата на африканските нации, печелейки с 2:1 срещу Ангола в Маракеш, където се изигра мача помежду им от група B. Така за първи път от 21 години насам ЮАР успя да стартира в турнира с победа.
Именно бронзовите медалисти от последното издание на турнира бяха тези, които откриха резултата в двубоя. Това стана в 21-вата минута, когато Освин Аполис получи топката в наказателното поле и се разписа с шут по земя. Анголците обаче съумяха да възстановят равенството в 35-ата минута, когато Мануел Шоу отклони топката в мрежата при изпълнение на пряк свободен удар. В 51-вата минута резервата Чепанг Мореми реши, че е върнал аванса на южноафриканците, но ВАР отмени гола му поради негова засада. Седем минути по-късно „Бафана Бафана“ отново бяха сполетени от малшанс, тъй като снаряд от голямо разстояние на Мбекезели Мбокази се отклони в напречната греда. Все пак тимът успя да стигне до победен гол в 78-ата минута, когато Лайл Фостър беше точен с далечен изстрел.
Така ЮАР взе първите три точки в групата, където по-късният мач противопоставя Египет и Зимбабве.