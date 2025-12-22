Популярни
Мали с неочаквана грешка срещу Замбия на Купата на Африка

  • 22 дек 2025 | 18:11
  • 259
  • 0
Мали с неочаквана грешка срещу Замбия на Купата на Африка

Мали записа фалстарт на участието си на Купата на африканските нации, след като направи 1:1 срещу считания за аутсайдер тим на Замбия. Това беше мач от група “А”, в която в срещата на откриването домакинът Мароко надви Коморските острови с 2:0.

Малийците бяха пълни господари в голяма част от срещата в Казабланка и водеха до втората минута на добавеното време, когато бяха шокирани от изравнително попадение на нападателя на Лестър Патсон Дака.

Преди това Ел Билал Туре беше пропуснал дузпа за Мали в 42-рата, но все пак съотборникът му Ласин Синайоко вкара за 1:0 в 61-вата.

Тимът на Замбия нямаше дори удар към вратата в продължение на близо 70 минути, а първият точен такъв дойде чак в 73-тата. Към края обаче замбийците натиснаха и заслужено стигнаха до гол за 1:1.

В следващия кръг в групата Мали ще спори с мароканците, а Замбия ще излезе срещу Коморските острови, като и двете срещи ще са в петък.

