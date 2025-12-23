Популярни
  Египет
  2. Египет
  Дори Салах не помага в Африка: пуснаха феновете без пари заради празен стадион

Дори Салах не помага в Африка: пуснаха феновете без пари заради празен стадион

  • 23 дек 2025 | 16:13
  • 598
  • 0
Дори Салах не помага в Африка: пуснаха феновете без пари заради празен стадион

Организаторите на Купата на африканските нации в Мароко предприеха драстични действия срещу слабото присъствие на публика на мача между Египет на Мохамед Салах и Зимбабве, като отвориха вратите на стадиона и пуснаха желаещите да гледат безплатно.

Стадион „Адрар“ в Агадир, с капацитет 45 хиляди души, беше почти пуст по време на химните на срещата в понеделник вечер. Присъстваха само няколкостотин фенове, 500 според различни информации. В края на срещата обаче картината беше друга, като трибуните бяха заети от над 30 хиляди души.

Причината за тази промяна? Решението на организаторите да разрешат свободен вход. В социалните мрежи се разпространиха множество видеоклипове, показващи хиляди хора, които се насочват към съоръжението и заемат места без контрол на билети.

Това беше решение за компенсиране на продажбата на билети, която, с изключение на мачовете на домакина Мароко, е далеч под очакванията.

Цените варират според важността на мача и популярността на участващите в него състави. Така например за безинтересния мач между Уганда и Танзания (27 декември) най-скъпите билети са от по около 55 лв, а най-евтините - около 18 лв.

Часове по-рано в Казабланка срещата МалиЗамбия (1:1) също започна с доста празни места по трибуните, но регистрира по-голямо присъствие на публика към края.

Предстои да разберем дали в течение на турнира тази практика ще продължи.

Салах осигури успешен старт на Египет
Салах осигури успешен старт на Египет
