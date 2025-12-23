Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Египет
Салах осигури успешен старт на Египет

  • 23 дек 2025 | 00:27
Мохамед Салах се разписа в добавеното време и донесе успеха на Египет в двубоя срещу Зимбабве от група "В" на Купата на африканските нации. "Фараоните" се наложиха с 2:1, след като бяха в ролята на догонващи на почивката. Омар Мармуш изравни в 64-тата минута, а в самия край Салах реализира победното попадение.

Египтяните очакваха лесен мач, но голът на Принс Дюб в 20-ата минута сериозно обърка плановете им. През второто полувреме Салах и компания отправиха общо 20 удара и обратът беше постигнат, макар и с цената на много усилия. В класирането в групата тимът на Хосан Хасан дели първото място с Южна Африка.

И през първото полувреме Египет доминираше, но седемкратните шампиони на Африка срещнаха много солиден дефанзивен вал. В 20-ата минута Еманюел Джалай комбинира с Принс Дюб и подвизаващият се в първенството на Танзания нападател преодоля Мохамед Ал Шенави, давайки преднина на Зимбабве.

Египтяните усилиха натиска си, но им липсваше точност при завършването на атаките, а и 40-годишшният страж на Зимбабве Вашингтон Аруби впечатли с няколко важни спасявания.

През второто полувреме "фараоните" вдигнаха темпото и стигнаха до изравнителе гол в 64-тата минута. Мохамед Хамди подаде на Омар Мармуш, който напредна по левия фланг и от малък ъгъл заби топката под напречната греда за 1:1.

Развръзката настъпи в първата минута от добавеното време. Защитата на Зимбабве на няколко пъти не успя да изчисти, а Салах показа головия си нюх и с удар от трудна позиция реши нещата в полза на Египет.

Снимки: Gettyimages

