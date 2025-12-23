ДР Конго стартира успешно срещу Вердон и компания

Популярни
  2. ДР Конго
  • 23 дек 2025 | 16:35
ДР Конго стартира успешно участието си на Купата на африканските нации и спечели с 1:0 срещу Бенин в първи мач за двата отбора от група “D”. Единственото попадение за “леопардите” отбеляза Тео Бонгонда (17’), а цял мач за Бенин изигра централният бранител на Лудогорец Оливие Вердон, както и миналият през Ботев (Враца) вратар Сатурнин Алагбе. В тази група са още отборите на Сенегал и Ботсвана, които играят днес.

ДР Конго успя да излезе напред още с първото си по-сериозно положение в двубоя. В 17-ата минута Артур Масуаку отправи дълго извеждащо подаване. Ситуацията не бе преценена добре от бранителя на Йоан Роше, който незнайно защо се наведе и топката мина над него, за да попадне в Тео Бонгонда, който откри - 1:0 за ДР Конго. В 29-ата минута можеше да има и второ негово попадение, но Оливие Вердон се намеси добре и успя да блокира удара на халфа на Спартак (Москва).

В самото начало на втората част “леопардите” вкараха второто попопадение, дело на Седрик Бакамбю. След дълъг преглед с ВАР обаче се видя, че при центрирането Натанаел Мбуку е бил в засада и голът бе отменен. Пак нападателят на Бетис бе близо до попадение в 70-ата минута, когато Вердон увисна и позволи да бъде надбяган, но игралият през миналия сезон за Ботев (Враца) Сатурнин Алагбе успя да избие. Бенин пък имаше отличен шанс да изравни в последната минута от редовното време, но ударът на Айегун Тосин бе избит от вратаря на “леопардите” Лионел Мпаси-Нзау.

Снимки: Imago

