Мениджърът на Нотингам призова играчите да бъдат обединени

Мениджърът на Нотингам Форест Витор Перейра призова играчите си да бъдат „обединени“ преди важната седмица, започваща с реванша от Лига Европа срещу Мидтиланд по-късно днес. Форест загубиха с 0:1 първия двубой на „Сити Граунд“ миналата седмица и ще трябва да обърнат мача в Дания, ако искат да си осигурят място на четвъртфинала. Тимът има трудна задача пред себе си, тъй като Мидтиланд имат добро представяне у дома. Единствената им загуба като домакин във всички турнири беше в неделя и Форест се надява да им нанесе още една. Следващата среща на тима е в неделя като гост на Тотнъм.

Португалецът каза, че ще се нуждае от ядрото на отбора и за двата предстоящи двубоя, започвайки с този в четвъртък. "Намираме се в момент, в който трябва да бъдем обединени. Не мога да имам играчи за един мач, а други играчи за друг. Те работиха много, за да участват в Лига Европа. Имаме нужда от тях утре. Трябва да видим всички обединени и в състояние да помогнат. Нямаме голям състав. Това означава, че е важно да бъдем заедно в този мач, опитвайки се да постигнем резултат, необходим за класиране напред. Ние сме отдадени на това“, коментира треньорът.

Форест ще трябва да вкара два гола в четвъртък, ако иска да избегне дузпите и да продължи напред. Тимът разчиташе на попаденията на Крис Ууд миналия сезон, но 34-годишният играч отсъства от октомври поради контузия на коляното. Той поднови тренировки тази седмица и може да се завърне по-скоро, въпреки че днес е твърде рано за него.

"Крис Ууд се възстановява. Ортега е в състояние да играе. Мисля, че това е всичко. Гледам Ууд на тренировка. Той започна загрявката с отбора днес. Не искам да го притискам, но мисля, че ще може да ни помогне в последните мачове. Той е важен за състава, важен е, защото има качества и ще вкарва голове. Има характер, който да ни помогне“, допълни Перейра.

