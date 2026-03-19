  3. Контрола на Испания пропада поради липса на визи

Контрола на Испания пропада поради липса на визи

  • 19 март 2026 | 10:21
Контрола на Испания пропада поради липса на визи

Програмата на Испания за паузата за националните отбори отново претърпя промени. След отмяната на Финалисима поради военния конфликт в Близкия изток испанците решиха да изиграят две контроли в родината си. Първата ще е срещу Сърбия, но втората най-вероятно няма да се състои.

“Фуриите” трябваше да играят срещу Египет в Катар. Египетски медии информираха, че контролата може да бъде преместена в Испания, но първият източник, пожелал анонимност, каза пред Reuters, че срещата не може да се проведе там по „организационни причини“.

"Някои от египетските футболисти нямаха визи за влизане в Испания или Европа и нямаше време за кандидатстване поради предстоящите празници“, добави втория източник и още: "Двете федерации също не успяха да постигнат споразумение по други подробности. Катар преди това беше покрил всички разходи, но този път ситуацията беше различна.“

