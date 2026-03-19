Контрола на Испания пропада поради липса на визи

Програмата на Испания за паузата за националните отбори отново претърпя промени. След отмяната на Финалисима поради военния конфликт в Близкия изток испанците решиха да изиграят две контроли в родината си. Първата ще е срещу Сърбия, но втората най-вероятно няма да се състои.

“Фуриите” трябваше да играят срещу Египет в Катар. Египетски медии информираха, че контролата може да бъде преместена в Испания, но първият източник, пожелал анонимност, каза пред Reuters, че срещата не може да се проведе там по „организационни причини“.

Egypt's friendly against Spain this month, scheduled as part of preparations for the World Cup, has been cancelled, two sources close to the Egyptian Football Association and the national team told Reuters on Wednesday. https://t.co/FKYjz83dmi https://t.co/FKYjz83dmi — Reuters Sports (@ReutersSports) March 18, 2026

"Някои от египетските футболисти нямаха визи за влизане в Испания или Европа и нямаше време за кандидатстване поради предстоящите празници“, добави втория източник и още: "Двете федерации също не успяха да постигнат споразумение по други подробности. Катар преди това беше покрил всички разходи, но този път ситуацията беше различна.“