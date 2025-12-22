Моузес Сичоне ще бъде на пейката на Замбия за първи път

Селекционерът на Замбия Моузес Сичоне най-накрая ще получи възможността на бъде на пейката начело на отбора за първи път, след като пропусна дебюта си миналия месец. Замбия се изправя срещу Мали в Казабланка в двубой от група А за Купата на африканските нации, след като домакините Мароко победиха Коморските острови с 2:0 в откриващия мач снощи в Рабат.

Сичоне беше назначен през ноември за наследник на Аврам Грант, който напусна поста на треньор на Замбия в края на октомври след слаба серия от резултати в квалификациите за Световното първенство, по-малко от два месеца преди началото на Купата на нациите в Мароко.

Бившият защитник от Бундеслигата Сичоне получи хранително отравяне, когато Замбия играеше с Република Южна Африка в приятелски мач и беше приет в болница, докато отборът пътува до Ангола за още една контрола.