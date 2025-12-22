Този път е сигурно: Ендрик отива в Лион

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик ще играе в Лион във втората половина от сезона, написа “Екип”. Клубовете са се споразумели за сделката за 19-годишния футболист, която ще бъде до юни. Лион няма да има опция за закупуване на Ендрик.

Френският клуб ще плати на Реал Мадрид 1 милион евро за наема и ще поеме 50% от заплатата на играча. Договорът ще бъде подписан в рамките на следващите два дни.

🚨🔴🔵 BREAKING: Endrick to Olympique Lyon, here we go! Deal in place after exclusive story revealed two months ago.



Endrick joins OL on loan from Real Madrid, no buy option clause and 50% of salary covered.



The Brazilian will be back to Real in June. pic.twitter.com/Cm34ZO2alt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

Очаква се Ендрик да се присъедини към Лион, когато тренировките на отбора се възобновят на 29 декември. Трансферът ще бъде официализиран след 1 януари.

Желанието на Ендрик е да облече екипа на Лион, където ще получи много повече игрови минути.