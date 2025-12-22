Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Този път е сигурно: Ендрик отива в Лион

Този път е сигурно: Ендрик отива в Лион

  • 22 дек 2025 | 22:37
  • 408
  • 0
Този път е сигурно: Ендрик отива в Лион

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик ще играе в Лион във втората половина от сезона, написа “Екип”. Клубовете са се споразумели за сделката за 19-годишния футболист, която ще бъде до юни. Лион няма да има опция за закупуване на Ендрик.

Френският клуб ще плати на Реал Мадрид 1 милион евро за наема и ще поеме 50% от заплатата на играча. Договорът ще бъде подписан в рамките на следващите два дни.

Очаква се Ендрик да се присъедини към Лион, когато тренировките на отбора се възобновят на 29 декември. Трансферът ще бъде официализиран след 1 януари.

Желанието на Ендрик е да облече екипа на Лион, където ще получи много повече игрови минути.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

  • 22 дек 2025 | 18:42
  • 4897
  • 13
Мали с неочаквана грешка срещу Замбия на Купата на Африка

Мали с неочаквана грешка срещу Замбия на Купата на Африка

  • 22 дек 2025 | 18:11
  • 3192
  • 1
Реал Мадрид взима повече от Барселона от ТВ права, но никой не е щастлив

Реал Мадрид взима повече от Барселона от ТВ права, но никой не е щастлив

  • 22 дек 2025 | 17:17
  • 1861
  • 1
Минамино е със скъсани връзки, пропуска Мондиала

Минамино е със скъсани връзки, пропуска Мондиала

  • 22 дек 2025 | 17:04
  • 2480
  • 1
Български талант с първи гол в италианската Примавера

Български талант с първи гол в италианската Примавера

  • 22 дек 2025 | 17:00
  • 4903
  • 4
Челси има възможност да си върне Анселмино през януари

Челси има възможност да си върне Анселмино през януари

  • 22 дек 2025 | 16:30
  • 1366
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 20378
  • 38
90% от "Армията" вече е с козирка

90% от "Армията" вече е с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 20912
  • 239
Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

  • 22 дек 2025 | 22:52
  • 4674
  • 7
Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 40708
  • 135
Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

  • 22 дек 2025 | 18:42
  • 4897
  • 13
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 34805
  • 39