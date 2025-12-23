Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

Здравко Димитров беше титуляр за Бодрумспор при нулевото равенство срещу Амедспор от 18-ия кръг на турската Първа лига. Българският национал остана на терена до 62-рата минута, когато отстъпи мястото си на Еге Билсел.

Срещата между два от отборите с амбиции за промоция в елита беше равностойна. Домакините имаха превъзходство до почивката, но след нея Амедспор създаде по-чистите положения и спокойно можеше да си тръгне с победата.

В добавеното време футболист на гостите засече центриране отляво, ноот непосредствена близост прати топката в аут. По този начин Амедспор пропусна да излезе еднолично начело в калсирането и дели първата позиция с Пендикспор.

Бодрумспор е четвърти в подреждането, на точка зад третия Ерокспор. Отборът на Здравко Димитров е в серия от три поредни мача без победа в първенството, а в следващия кръг ще гостува на намиращия се в зоната на изпадащите. Саръйер.