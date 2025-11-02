Червен картон провали Бодрум и Здравко Димитров

Отборът на Бодрумспор загуби тежко с 0:3 гостуването си на Болуспор от 12-ия кръг на турската Лига 1. Българското крило на гостите Здравко Димитров взе участие в мача, появявайки се в игра от резервната скамейка в 71-вата минута.

Съдбата на гостите бе решена до голяма степен от червения картон на Берсан Явузай още в 25-ата минута.

След това за Болуспор бе лесно да стигне до успеха. Точни за домакините бяха Джан Давас в 39-ата, Рашид Аканби в 75-ата и Арда Услуоглу в 89-ата минута.

Въпреки загубата Бодрумспор остава лидер с 24 точки, докато Болуспор се изкачи до 8-ото място със 17 точки.