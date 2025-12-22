Хорхе Мартин: Ако карах Дукати, щях да се боря с Марк Маркес до края

Световният шампион за 2024 в MotoGP Хорхе Мартин завърши едва четири състезания този сезон, възпрепятстван от контузии, като най-добрият му резултат бе четвърто място. Той обаче вярва, че ако се състезаваше с мотоциклет на Дукати, е щял да се бори до края на кампанията с Марк Маркес за титлата.

Мартин спечели титлата през 2024, но защитата й се превърна в истински кошмар - четири контузии и същият брой операции го оставиха извън пистата за голяма част от сезона.

Испанецът, който напусна Прамак, за да се присъедини към Априлия за 2025, успя да стартира в едва осем състезателни уикенда, да участва в седем надпревари и да пресече финалната линия само в четири от тях през този тежък сезон.

Първият удар за Мартин дойде още в началото на предсезонните тестове на "Сепанг" през февруари, когато счупи стъпало и едната си ръка. Когато беше готов да започне кампанията си в първия кръг в Тайланд, той отново се контузи, докато тестваше силите си на супермото байк. След като пропусна първите три състезания, той най-накрая се завърна в Катар, но получи третата си травма за 2025, след като беше прегазен от друг пилот.

Това безспорно беше най-тежката му контузия и тази, която му повлия най-много през сезона. В резултат на това той пропусна седем състезания и се завърна едва в края на юли за Гран При на Чехия, когато първата половина на сезона вече беше приключила.

След пет поредни участия той катастрофира в началото на спринтовото състезание в Япония и отново се контузи, пропускайки цялото азиатско турне. Испанецът се появи отново за финалния кръг във Валенсия, където се оттегли, усещайки последиците от дългото отсъствие и най-вече, за да запази сили за теста след състезанието.

„Чувствам, че съм един от водещите пилоти в MotoGP, заедно с Марк Маркес, Фабио Куартараро, Пеко Баная и Педро Акоста. Ние петимата сме пилотите, които винаги сме на ниво - обясни Мартин. - Надявам се да остана в тази група, но не заради егото – не ме интересува дали хората говорят за мен, или не – но усещам, че е така. Ние петимата сме нещо като острието на копието.“

Когато Дукати избра Маркес за заводския си отбор през юни 2024, от тима предложиха на Мартин възможността да остане в Прамак с идентична машина като тази на номер 93. Но той отказа и вместо това премина в Априлия.

Запитан дали е можел да се бори с братята Маркес за титлата, ако се състезаваше със заводски мотор Дукати в Прамак през 2025, той отговори: „Никога няма да разберем. Но като гледам сезона на Алекс Маркес и времената от състезанията тази година в сравнение с тези от 2024, мисля, че можех да се боря.“

„Очевидно щях да дам 100% и мисля, че тези 100% щяха да са достатъчни за битка – не казвам да победя Марк, защото това е невъзможно да се знае сега, може би ще разберем по-късно. Защото това, което Марк направи тази година, е нещо впечатляващо. Ако бях останал още една година с мотор на Дукати, с повече опит, то определено щях да се боря за края на кампанията с Марк за титлата. Но един ден отново ще се състезавам с №1, рано или късно."

