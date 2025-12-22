Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорхе Мартин: Ако карах Дукати, щях да се боря с Марк Маркес до края

Хорхе Мартин: Ако карах Дукати, щях да се боря с Марк Маркес до края

  • 22 дек 2025 | 14:38
  • 153
  • 0

Световният шампион за 2024 в MotoGP Хорхе Мартин завърши едва четири състезания този сезон, възпрепятстван от контузии, като най-добрият му резултат бе четвърто място. Той обаче вярва, че ако се състезаваше с мотоциклет на Дукати, е щял да се бори до края на кампанията с Марк Маркес за титлата.

Мартин спечели титлата през 2024, но защитата й се превърна в истински кошмар - четири контузии и същият брой операции го оставиха извън пистата за голяма част от сезона.

Марк Маркес осигури рекордна аудитория на MotoGP през 2025 година
Марк Маркес осигури рекордна аудитория на MotoGP през 2025 година

Испанецът, който напусна Прамак, за да се присъедини към Априлия за 2025, успя да стартира в едва осем състезателни уикенда, да участва в седем надпревари и да пресече финалната линия само в четири от тях през този тежък сезон.

Първият удар за Мартин дойде още в началото на предсезонните тестове на "Сепанг" през февруари, когато счупи стъпало и едната си ръка. Когато беше готов да започне кампанията си в първия кръг в Тайланд, той отново се контузи, докато тестваше силите си на супермото байк. След като пропусна първите три състезания, той най-накрая се завърна в Катар, но получи третата си травма за 2025, след като беше прегазен от друг пилот.

Това безспорно беше най-тежката му контузия и тази, която му повлия най-много през сезона. В резултат на това той пропусна седем състезания и се завърна едва в края на юли за Гран При на Чехия, когато първата половина на сезона вече беше приключила.

Марк Маркес се завръща на мотоциклет след дълго отсъствие заради контузия
Марк Маркес се завръща на мотоциклет след дълго отсъствие заради контузия

След пет поредни участия той катастрофира в началото на спринтовото състезание в Япония и отново се контузи, пропускайки цялото азиатско турне. Испанецът се появи отново за финалния кръг във Валенсия, където се оттегли, усещайки последиците от дългото отсъствие и най-вече, за да запази сили за теста след състезанието.

„Чувствам, че съм един от водещите пилоти в MotoGP, заедно с Марк Маркес, Фабио Куартараро, Пеко Баная и Педро Акоста. Ние петимата сме пилотите, които винаги сме на ниво - обясни Мартин. - Надявам се да остана в тази група, но не заради егото – не ме интересува дали хората говорят за мен, или не – но усещам, че е така. Ние петимата сме нещо като острието на копието.“

Нови слухове за връщането на Сузуки в MotoGP
Нови слухове за връщането на Сузуки в MotoGP

Когато Дукати избра Маркес за заводския си отбор през юни 2024, от тима предложиха на Мартин възможността да остане в Прамак с идентична машина като тази на номер 93. Но той отказа и вместо това премина в Априлия.

Запитан дали е можел да се бори с братята Маркес за титлата, ако се състезаваше със заводски мотор Дукати в Прамак през 2025, той отговори: „Никога няма да разберем. Но като гледам сезона на Алекс Маркес и времената от състезанията тази година в сравнение с тези от 2024, мисля, че можех да се боря.“

Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес
Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

„Очевидно щях да дам 100% и мисля, че тези 100% щяха да са достатъчни за битка – не казвам да победя Марк, защото това е невъзможно да се знае сега, може би ще разберем по-късно. Защото това, което Марк направи тази година, е нещо впечатляващо. Ако бях останал още една година с мотор на Дукати, с повече опит, то определено щях да се боря за края на кампанията с Марк за титлата. Но един ден отново ще се състезавам с №1, рано или късно."

Откраднаха велосипед за 20 000 евро от Хорхе Мартин
Откраднаха велосипед за 20 000 евро от Хорхе Мартин
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година

Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година

  • 22 дек 2025 | 12:01
  • 634
  • 0
Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

  • 22 дек 2025 | 11:33
  • 3357
  • 0
Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри

Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри

  • 22 дек 2025 | 11:19
  • 671
  • 0
Тардоци: Напускам Дукати? Абсурдни и неоснователни слухове

Тардоци: Напускам Дукати? Абсурдни и неоснователни слухове

  • 22 дек 2025 | 11:06
  • 592
  • 0
Марк Маркес осигури рекордна аудитория на MotoGP през 2025 година

Марк Маркес осигури рекордна аудитория на MotoGP през 2025 година

  • 22 дек 2025 | 10:34
  • 848
  • 0
На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

  • 22 дек 2025 | 09:54
  • 1020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 12289
  • 64
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 6760
  • 19
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 4508
  • 14
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 8140
  • 7
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 20758
  • 27
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 12918
  • 23