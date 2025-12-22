Марк Маркес осигури рекордна аудитория на MotoGP през 2025 година

Собственикът на търговските права на MotoGP - Дорна, обяви, че сезон 2025 в Световния шампионат по мотоциклетизъм е бил "исторически" - завръщането на Марк Маркес на върха е донесло ръст с 12% на глобалната аудитория на спорта.

Основните събития в хода на кампанията до голяма степен се оказаха свързани с братята Маркес – преди всичко Марк, но също и Алекс Маркес, който изигра неочаквана поддържаща роля. С разгръщането на най-дългия сезон в историята, включващ 22 състезания в 18 държави, ангажираността на феновете се увеличи в шампионат, който претърпява ускорени промени след идването на Либърти Медия.

Марк Маркес се завръща на мотоциклет след дълго отсъствие заради контузия

Според доклад, публикуван в четвъртък от Дорна, глобалната бройка фенове на MotoGP е достигнала 632 милиона души, което представлява увеличение от 12% в сравнение с 2024 г.

В същото време посещаемостта на пистите, която остава едно от ключовите предизвикателства пред MotoGP, достигна рекордните 3,6 милиона зрители. Върховият момент беше в Льо Ман, където 312 000 фенове гледаха от трибуните състезателния уикенд за Гран при на Франция.

Въз основа на данните за аудиторията, управлявани от Дорна, които остават поверителни, телевизионната гледаемост е нараснала средно с 9% през сезона. Макар и значително, това увеличение е доста под регистрирания ръст от 26% при спринтовите състезания.

Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

Moments that defied the laws of physics 😱



These have been the very best saves across all classes 👏#MotoGP #SeasonRecap pic.twitter.com/XoZWZyp2if — MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 21, 2025

В дигиталната сфера MotoGP надхвърли 60 милиона последователи в социалните мрежи, докато официалният канал в YouTube премина границата от един милиард гледани минути. Демографските данни също показват, че повече от половината фенове на MotoGP са на възраст под 35 години, което подчертава силната привлекателност на шампионата сред по-младата аудитория.

„Тази година беше историческа и е ясен израз на работата, която свършихме, за да отворим нашия спорт към нови аудитории, като същевременно заздравим връзката с нашите фенове - обясни изпълнителният директор на Дорна Кармело Еспелета. - Тази година демонстрира силата и динамиката на нашия спорт днес и ясно показва способността на MotoGP да завладява публиката по целия свят.“

The last 🔟 names added to the MotoGP Tower of Champions 👑



- Marc Marquez (2016, 2017, 2018, 2019, 2025)

- Francesco Bagnaia (2022, 2023)

- Jorge Martin (2024)

- Fabio Quartararo (2021)

- Joan Mir (2020) pic.twitter.com/jTKDuucReB — Crash MotoGP (@crash_motogp) December 18, 2025

Нови слухове за връщането на Сузуки в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages