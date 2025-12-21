Марк Маркес се завръща на мотоциклет след дълго отсъствие заради контузия

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес е готов да се качи отново на мотоциклет за първи път след контузията, която получи на пистата „Мандалика“ през октомври.

Испанецът беше извън строя, след като счупи дясната си ръка при сблъсък, предизвикан от Марко Бедзеки в началото на Гран при на Индонезия. Въпреки че първоначално Маркес се опита да избегне нова операция, в крайна сметка се наложи хирургическа интервенция заради фрактурата и увреждане на връзки в основата на дясното му рамо.

Травмата го принуди да пропусне последните четири кръга от сезона, както и възможността да тества ранен прототип на мотоциклета на Дукати за 2026 година по време на тестовете във Валенсия.

Въпреки това, по време на събитието на Дукати „Campioni in Festa“ в Болоня в петък, 32-годишният пилот разкри, че ще кара шосеен мотоциклет в дните преди Коледа.

„Чувствам се много по-добре и ще се върна на мотора следващата седмица - каза той. - Бях на преглед при лекарите и вече минаха три месеца от инцидента. Така че в неделя или следващата седмица ще се върна на седалката, за да видя какво е усещането да карам мотоциклет отново.“

Той добави: „Без почивки, не. Така стоят нещата. За мен е лесно да го приема. За Джема, моята приятелка, е малко по-трудно! Но в крайна сметка и тя разбра.“

„Трябваше да работя усилено, да правя рехабилитация и да отпразнувам титлата. Трябваше да се направи. Петък е последният ден, в който празнуваме титлата за 2025 г., защото от неделя вече ще работим за 2026“.

Маркес също така използва възможността да благодари на Дукати – производителят, който му позволи да се върне към победите след няколко трудни сезона в Хонда, белязани от контузии и неконкурентоспособен RC213V.

„Трябваше да се откажа от много неща за да се върна на това ниво и да работя наистина здраво - каза той. - Но в крайна сметка се озовах в правилния отбор, на правилния мотор, след страхотна година с Грезини и Надя Падовани. Там намерих себе си отново. Имах правилния мотор и това ми помогна да направя скока към заводския отбор.“

„Миналата година разбрах какво означава да си част от отбора на Грезини. Тази година разбрах какво означава да си пилот на Дукати. Запознах се с екипа и се разбирах много добре с всички. А това е, което прави разликата между щастлив пилот и бърз пилот.“

Снимки: Gettyimages