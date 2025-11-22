Популярни
Откраднаха велосипед за 20 000 евро от Хорхе Мартин

  22 ное 2025
Завръщането на Хорхе Мартин в MotoGP в края на сезона във Валенсия не се оказа особено успешно, като световният шампион за 2024 година не успя да завърши неделното състезание.

А по-късно е станало ясно, че някой е успял да отвори кемпера на Мартин и да отмъкне тренировъчния му велосипед Pinarello на стойност 20 000 евро, който е част от специална серия и е индивидуализиран специално за пилота на Априлия.

Полицията във Валенсия е започнала разследване на кражбата, като Мартин остана на пистата „Рикардо Тормо“ до вторник вечерта, където бяха официалните тестове след края на сезона.

„Крадците са знаели какво точно да търсят, защото са оставили други ценни вещи в кемпера, интересувал ги е само велосипедът“, обясни източник от обкръжението на Мартин, цитиран от motorsport.com.

Все още остава загадка как крадците са се справили с охраната на пистата и достъпа до паркинга на пилотите и отборите, където е бил кемперът на Мартин.

