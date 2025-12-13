Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Нови слухове за връщането на Сузуки в MotoGP

Нови слухове за връщането на Сузуки в MotoGP

  • 13 дек 2025 | 15:59
  • 187
  • 0

В Япония и Европа се появиха нови слухове, че Сузуки може да се върне в MotoGP за сезон 2027, когато в сила ще влязат новите технически правила, които включват и нови двигатели с по-малък работен обем.

Все още обаче от компанията няма конкретно потвърждение, но някои от шефовете на Сузуки демонстрираха интерес пред медиите към евентуално завръщане в световния шампионат.

В последните месеци Сузуки съживи няколко проекта, свързани с по-мощни и спортни машини, които могат да се ползват като основа за подобен проект.

В същото време, от Дорна дадоха да се разбере, че държат на връщането на Сузуки в MotoGP, а такива са и интересите на новия собственик на търговските права на шампионата Либърти Медия. Засега обаче всичко това е в сферата на пожелателното мисленe.

Сузуки се изтегли от MotoGP в края на сезон 2022, като Алекс Ринс спечели последното състезание от кампанията, а през 2020 Жоан Мир донесе последната световна титла на марката, която през същия сезон спечели и отборната титла.

Снимки: Gettyimages

