Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

Наставникът на ПАОК Разван Луческу даде мнението си след ремито 3:0 срещу Лудогорец в Лига Европа. Румънският специалист изрази претенция към рефера на срещата - Хорациу Фешник, който е негов сънародник.

"Това равенство има две лица за нас. От една страна изпитваме огромно разочарование - създадохме много положения за гол и направихме подаръци на нашия опонент. Имам голямо съмнение за втория им гол при ситуацията с Мади Камара, нямаше фаул, нямаше фаул. А също имаше футболист в засада, който блокира Томаш Кеджиора и му попречи да играе в защита. Това е моето мнение, нашето мнение.

Така че разочаровани сме от всички тези голове, които дойдоха като подаръци - от нас и от рефера. Разочаровани сме и заради последните две възможности, които имахме при 3:3. В крайна сметка беше 3:2 за Лудогорец в 90-ата минута, можеше и да загубим мача", каза Разван Луческу.