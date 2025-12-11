Популярни
  Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

  • 11 дек 2025 | 22:52
  • 992
  • 3

Наставникът на ПАОК Разван Луческу даде мнението си след ремито 3:0 срещу Лудогорец в Лига Европа. Румънският специалист изрази претенция към рефера на срещата - Хорациу Фешник, който е негов сънародник.

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

"Това равенство има две лица за нас. От една страна изпитваме огромно разочарование - създадохме много положения за гол и направихме подаръци на нашия опонент. Имам голямо съмнение за втория им гол при ситуацията с Мади Камара, нямаше фаул, нямаше фаул. А също имаше футболист в засада, който блокира Томаш Кеджиора и му попречи да играе в защита. Това е моето мнение, нашето мнение.

Десподов: И двата отбора ще продължат напред
Десподов: И двата отбора ще продължат напред

Така че разочаровани сме от всички тези голове, които дойдоха като подаръци - от нас и от рефера. Разочаровани сме и заради последните две възможности, които имахме при 3:3. В крайна сметка беше 3:2 за Лудогорец в 90-ата минута, можеше и да загубим мача", каза Разван Луческу.

