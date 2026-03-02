Популярни
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. Мартин Георгиев мечтае да спечели европейска купа с АЕК

Мартин Георгиев мечтае да спечели европейска купа с АЕК

  • 2 март 2026 | 19:15
  • 418
  • 0
Мартин Георгиев мечтае да спечели европейска купа с АЕК

Българският защитник Мартин Георгиев мечтае да спечели европейска купа с АЕК, където пристигна след Нова година. И самият той смята, че съперникът в осминафиналите на Лигата на конференциите Целье е удобен и едновременно с това мотивиращ. Двата отбора се срещнаха един срещу друг и в основната фаза на турнира, но на 2 октомври словенците спечелиха с 3:1. Сега обаче жребият ги събира отново.

„Не, нямах никакви конкретни предпочитания. Надяваме се да сме добре и да сме готови да се изправим пред предизвикателството и защо не... Точно както всички отбори се надяват да държат трофея в ръцете си, така и ние можем да се надяваме. Видях какво постигна отборът в основната фаза на турнира. И си припомних, че е загубил в Словения. Така че, това е добра възможност за реванш. Допълнителна мотивация е, че съм в списъка за европейските мачове. Благодаря за доверието и ще се опитам да помогна на отбора с представянето си не само в Европа, но и в първенството“, коментира Георгиев пред Cosmote TV.

Доскорошният футболист на Славия не игра при последния мач на АЕК в гръцката Суперлига, в който се стигна до изненадващо равенство 2:2 при гостуването на Волос. Вместо него старши треньорът Марко Николич предпочете да заложи на хърватския ветеран Домагой Вида. Но за младия бранител предстои домакинство на АЕЛ Лариса, в което той може и да получи шанс предвид факта, че четири дни по-късно е гостуването на Целье в осминафинала на Лигата на конференциите. А наставникът ще има нужда да даде почивка на доста хора, за да има боеспособен състав. Ако отстрани словенците, АЕК ще има доста по-сериозен съперник от двойката Райо ВалеканоСамсунспор.

