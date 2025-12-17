Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Появи се първият нов участник в WRC

Появи се първият нов участник в WRC

  • 17 дек 2025 | 14:04
  • 402
  • 0

Малко повече от година преди влизането в сила на новите технически правила в Световния рали шампионат (WRC) се появи и първият нов участник в надпреварата. Новите технически правила с означението WRC27 имат за цел да привлекат нови автомобилни производители и тунинг компании, като имат пълна свобода по отношение формите на състезателната кола, изградена върху тръбна конструкция.

Новият конструктор е Project Rally One, като начело е бившият шеф на заводския тим на Ситроен в WRC Ив Матов и все още няма яснота коя марка ще представлява тимът. Съосновател на тима е опитният рали инженер Лионел Хансен, който потвърди, че екипът вече сглобява първия си прототип (на снимката) и тестовете му ще започнат през пролетта на 2026 година.

Правилата WRC27 посочват, че новите топ автомобили за ралита ще са базирани на сегашните WRC2 коли, като конструкторите им ще имат сериозна свобода. Двигателят ще е 1,6-литров с турбо и ще задвижва четирите колела, колата трябва да е изградена върху тръбна рама и за да получи хомологация от ФИА конструкторът трябва да произведе само 10 такива коли. Също така, тази хомологация ще важи 10 години.

ФИА наложи и таван на цените на бъдещите коли - 345 000 евро, а Хансен обясни, че идеята при създаването на техния прототип е била да се спечели предимство в областта на окачването и оптимизация на геометрията му, разпределението на теглото и надеждността на компонентите.

Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!
Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“

Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“

  • 17 дек 2025 | 13:46
  • 1157
  • 0
Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година

Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година

  • 16 дек 2025 | 11:30
  • 6537
  • 1
Пирели избра гумите за първите три старта догодина

Пирели избра гумите за първите три старта догодина

  • 15 дек 2025 | 21:11
  • 2311
  • 0
Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

  • 15 дек 2025 | 20:27
  • 3174
  • 0
Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

  • 15 дек 2025 | 18:08
  • 2237
  • 0
Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

  • 15 дек 2025 | 17:11
  • 1933
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 21273
  • 29
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 6888
  • 1
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 29325
  • 63
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 7550
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 2227
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 6548
  • 4