Появи се първият нов участник в WRC

Малко повече от година преди влизането в сила на новите технически правила в Световния рали шампионат (WRC) се появи и първият нов участник в надпреварата. Новите технически правила с означението WRC27 имат за цел да привлекат нови автомобилни производители и тунинг компании, като имат пълна свобода по отношение формите на състезателната кола, изградена върху тръбна конструкция.
Новият конструктор е Project Rally One, като начело е бившият шеф на заводския тим на Ситроен в WRC Ив Матов и все още няма яснота коя марка ще представлява тимът. Съосновател на тима е опитният рали инженер Лионел Хансен, който потвърди, че екипът вече сглобява първия си прототип (на снимката) и тестовете му ще започнат през пролетта на 2026 година.
Правилата WRC27 посочват, че новите топ автомобили за ралита ще са базирани на сегашните WRC2 коли, като конструкторите им ще имат сериозна свобода. Двигателят ще е 1,6-литров с турбо и ще задвижва четирите колела, колата трябва да е изградена върху тръбна рама и за да получи хомологация от ФИА конструкторът трябва да произведе само 10 такива коли. Също така, тази хомологация ще важи 10 години.
ФИА наложи и таван на цените на бъдещите коли - 345 000 евро, а Хансен обясни, че идеята при създаването на техния прототип е била да се спечели предимство в областта на окачването и оптимизация на геометрията му, разпределението на теглото и надеждността на компонентите.