Появи се първият нов участник в WRC

Малко повече от година преди влизането в сила на новите технически правила в Световния рали шампионат (WRC) се появи и първият нов участник в надпреварата. Новите технически правила с означението WRC27 имат за цел да привлекат нови автомобилни производители и тунинг компании, като имат пълна свобода по отношение формите на състезателната кола, изградена върху тръбна конструкция.

Новият конструктор е Project Rally One, като начело е бившият шеф на заводския тим на Ситроен в WRC Ив Матов и все още няма яснота коя марка ще представлява тимът. Съосновател на тима е опитният рали инженер Лионел Хансен, който потвърди, че екипът вече сглобява първия си прототип (на снимката) и тестовете му ще започнат през пролетта на 2026 година.

A new name is coming to the WRC.



Project Rally One is confirmed as the first new Constructor of the WRC27 era from 2027 🚀https://t.co/x0hwtDvXjj pic.twitter.com/Ua17BEh6oD — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) December 17, 2025

Правилата WRC27 посочват, че новите топ автомобили за ралита ще са базирани на сегашните WRC2 коли, като конструкторите им ще имат сериозна свобода. Двигателят ще е 1,6-литров с турбо и ще задвижва четирите колела, колата трябва да е изградена върху тръбна рама и за да получи хомологация от ФИА конструкторът трябва да произведе само 10 такива коли. Също така, тази хомологация ще важи 10 години.

ФИА наложи и таван на цените на бъдещите коли - 345 000 евро, а Хансен обясни, че идеята при създаването на техния прототип е била да се спечели предимство в областта на окачването и оптимизация на геометрията му, разпределението на теглото и надеждността на компонентите.

Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!