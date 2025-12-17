М-Спорт залага на двама ирландци в WRC

За първи път в историята на М-Спорт тимът на Малкълм Уилсън и Форд ще разчита на двама ирландски пилоти, които ще се състезават с пълна програма в WRC през сезон 2026.

Джошуа Макърлийн дебютира тази година за М-Спорт и ще кара и догодина за втори пореден сезон, а мястото на Грегоар Мюнстер се заема от пилотът на М-Спорт в Европейския рали шампионат в последните два сезона Джон Армстронг.

Армстронг завърши сезона като вицешампион в ERC с две победи в края на кампанията - в Уелс и Хърватия и участва и в битката за континенталната титла. 31-годишният Армстронг е много бърз на асфалт и тепърва предстои да видим как ще се адаптира към Rally1 автомобила на макадам.

Мюнстер остава без място в заводски отбор за догодина, но пилотът от Люксембург вече заяви, че е готов да се върне в WRC2 и оттам да се бори за място в отбор за сезон 2027, когато ще влязат в сила новите правила и ще има повече отбори със статут на конструктори, както и части тимове.

