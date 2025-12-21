Войнов: Определено съм много доволен от Левски

Легендата на Левски Войн Войнов коментира представянето на "сините" през есента. Той даде висока оценка на постигнатото, но заяви, че трудното тепърва предстои.

"Определено съм много доволен от Левски през първата част от първенството. Едва ли някой е очаквал да водим в класирането със седем точки пред втория. На всички обаче трябва да им е ясно, че трудното тепърва предстои. Сигурен съм, че момчетата могат да се справят. Оценката, която бих им поставил, е много добра. През пролетта ще е много интересно и всички в Левски трябва да дадат всичко от себе си, за да станем отново шампиони след толкова години чакане.



Нормално е титлата да е приоритет за Левски. В никакъв случай не бива да се отписва срещата с Лудогорец в турнира за Купата на България. През годините сме ги отстранявали на техен терен. И сега може да се случи отново. Това, че срещата е в Разград, не мисля, че е голям плюс за Лудогорец, защото феновете на Левски отново ще са зад отбора", заяви Войнов пред "Мач Телеграф".