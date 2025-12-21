Популярни
  Войнов: Определено съм много доволен от Левски

Войнов: Определено съм много доволен от Левски

  21 дек 2025
Войнов: Определено съм много доволен от Левски

Легендата на Левски Войн Войнов коментира представянето на "сините" през есента. Той даде висока оценка на постигнатото, но заяви, че трудното тепърва предстои.

Боримиров: Титлата е приоритет за Левски
Боримиров: Титлата е приоритет за Левски

"Определено съм много доволен от Левски през първата част от първенството. Едва ли някой е очаквал да водим в класирането със седем точки пред втория. На всички обаче трябва да им е ясно, че трудното тепърва предстои. Сигурен съм, че момчетата могат да се справят. Оценката, която бих им поставил, е много добра. През пролетта ще е много интересно и всички в Левски трябва да дадат всичко от себе си, за да станем отново шампиони след толкова години чакане.

Нормално е титлата да е приоритет за Левски. В никакъв случай не бива да се отписва срещата с Лудогорец в турнира за Купата на България. През годините сме ги отстранявали на техен терен. И сега може да се случи отново. Това, че срещата е в Разград, не мисля, че е голям плюс за Лудогорец, защото феновете на Левски отново ще са зад отбора", заяви Войнов пред "Мач Телеграф".

