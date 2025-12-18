Предраг Пажин: След мача с ЦСКА трябваше да емигрирам от България

Бившият футболист на Левски Предраг Пажин наруши мълчанието си и даде едно от редките си интервюта, в което за първи път говори открито за престоя си при „сините“ и знаменитото дерби с ЦСКА, останало в историята с „кървавия гол“ на Георги Иванов-Гонзо.

Роденият в бивша Югославия защитник гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи сподели открито за скандалите в своята кариера.

Как Пажин е бил откраднат от Партизан Белград точно преди да подпише с големия враг – Цървена звезда, защо е ударил шамар на Матея Кежман, как е ударил с бутилка президента на Коджаелиспор в Турция и как е използвал скрита камера, за да съди собственика на Шахтьор Донецк – гледайте в целия епизод.