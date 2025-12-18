Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Предраг Пажин: След мача с ЦСКА трябваше да емигрирам от България

Предраг Пажин: След мача с ЦСКА трябваше да емигрирам от България

  • 18 дек 2025 | 20:24
  • 886
  • 2
Предраг Пажин: След мача с ЦСКА трябваше да емигрирам от България

Бившият футболист на Левски Предраг Пажин наруши мълчанието си и даде едно от редките си интервюта, в което за първи път говори открито за престоя си при „сините“ и знаменитото дерби с ЦСКА, останало в историята с „кървавия гол“ на Георги Иванов-Гонзо.

Роденият в бивша Югославия защитник гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи сподели открито за скандалите в своята кариера.

Как Пажин е бил откраднат от Партизан Белград точно преди да подпише с големия враг – Цървена звезда, защо е ударил шамар на Матея Кежман, как е ударил с бутилка президента на Коджаелиспор в Турция и как е използвал скрита камера, за да съди собственика на Шахтьор Донецк – гледайте в целия епизод.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Дунав определиха най-добрия футболист на отбора за 2025 година

Феновете на Дунав определиха най-добрия футболист на отбора за 2025 година

  • 18 дек 2025 | 18:29
  • 905
  • 0
Андрей Андреев за полусезона на Септември II (София)

Андрей Андреев за полусезона на Септември II (София)

  • 18 дек 2025 | 17:49
  • 388
  • 0
Пламен Андреев: Мисля, че това ще е годината на Левски

Пламен Андреев: Мисля, че това ще е годината на Левски

  • 18 дек 2025 | 17:13
  • 1573
  • 0
Капитанът на Беласица претърпя операция

Капитанът на Беласица претърпя операция

  • 18 дек 2025 | 17:01
  • 551
  • 2
Фратрия се раздели с вратар

Фратрия се раздели с вратар

  • 18 дек 2025 | 16:11
  • 1576
  • 0
Лудогорец ще изиграе само две контроли в Турция

Лудогорец ще изиграе само две контроли в Турция

  • 18 дек 2025 | 16:06
  • 4828
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 49080
  • 112
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 47645
  • 133
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 69414
  • 151
Полуфинал за Суперкупата на Италия: Наполи 0:0 Милан

Полуфинал за Суперкупата на Италия: Наполи 0:0 Милан

  • 18 дек 2025 | 21:00
  • 1619
  • 5
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 39311
  • 53
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 25727
  • 34