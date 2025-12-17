Чави може да поеме Челси

Бившият старши треньор на Барселона Чави Ернандес може да поеме Челси, ако Енцо Мареска подаде оставка, твърди Football Insider.

🚨EXCLUSIVE: Chelsea have held discussions with representatives from Xavi Hernández's camp in recent weeks regarding the managerial position.



The club is keen to maintain momentum and avoid disrupting team progress by parting ways with Enzo Maresca in January pic.twitter.com/pkox1JLKWg — Aarón Ramiro (@AaronHRamiro) December 15, 2025

Според източника, ръководството на лондонския клуб е недоволно от поведението на мениджъра на последните пресконференции, където Мареска заяви, че не всички подкрепят отбора.

Мареска отказа да говори повече за “най-лошите 48 часа” и увери, че е отдаден на Челси

45-годишният Чави ръководеше каталунския клуб от 2021 до 2024 г. и под негово ръководство тимът спечели Ла Лига след четири сезона суша. След раздялата си с “блаугранас” през миналата пролет специалистът все още не се е захванал с друг отбор. През ноември той отклони предложението да поеме руския гранд Спартак (Москва).