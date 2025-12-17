Популярни
Чави може да поеме Челси

  • 17 дек 2025 | 07:06
Бившият старши треньор на Барселона Чави Ернандес може да поеме Челси, ако Енцо Мареска подаде оставка, твърди Football Insider.

Според източника, ръководството на лондонския клуб е недоволно от поведението на мениджъра на последните пресконференции, където Мареска заяви, че не всички подкрепят отбора.

45-годишният Чави ръководеше каталунския клуб от 2021 до 2024 г. и под негово ръководство тимът спечели Ла Лига след четири сезона суша. След раздялата си с “блаугранас” през миналата пролет специалистът все още не се е захванал с друг отбор. През ноември той отклони предложението да поеме руския гранд Спартак (Москва).

