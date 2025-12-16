Кардиф 0:0 Челси, първи жълт картон в мача

Кардиф Сити и Челси играят при нулево раявенство в среща от 1/4-финалите в турнира за Карабао Къп.



Лондончани имат на пръв поглед лесна задача да стигнат до финалната четврорка на надпреварата, но все пак им предстои гостуване в Уелс, което означава, че съперникът ще даде всичко от себе си, за да спре световните клубни шампиони. "Сините" обаче не са печелили трофея от вече далечната 2015 г. под ръководството на Жозе Моуриньо и определено няма да пестят сили в желанието си да триумфират.

Челси стигна до тук, елиминирайки два съперника, като на старта имаше неочаквани трудности срещу третодивизионния Линкълн, където "сините" трябваше да правят обрат за крайното 2:1. На 1/8-финалите лондончани отново минаха през необмислени неприятности и въпреки че на почивката водиха с три гола на Уулвърхамптън, трябваше да треперят, за да стигнат до крайното 4:3.

Кардиф Сити от своя страна имаше доста по-дълъг път и заради третодивизионния си статут уелският отбор беше принуден да стартира участието си в надпреварата още от първия ѝ кръг. Последователно бяха елиминирани отборите на Суидън (2:1), Челтънъм (3:0), елитният Бърнли (2:1) и Рексъм (2:1). Интересното е, че по пътя си до тук Кардиф нито веднъж не се озова в позицията на изоставащ.

За последно двата отбора се срещнаха през сезон 2018/2019, когато за кратко Кардиф се изкачи в Премиър лийг. Тогава Челси записа дубъл срещу този съперник след 4:1 и 2:1. Последната победа на Кардиф пък срещу тима от английската столица датира от далечната 1961 г., когато двата отбора са се състезавали във второто ниво на футбола на Острова. Тогава футболистите от Уелс записват два успеха с 5:2 и 3:2, но по-късно и Челси, и Кардиф изпадат в трета дивизия.

Спрямо шампионатната победа над Евертън с 2:0 през уикенда Енцо Мареска реши да излезе с тотално различен стартов състав. Той направи промяна включително под рамките на вратата и реши днес да започна с Филип Йоргенсен вместо Роберт Санчес. Дори двамата голмайстори Мало Густо и Коул Палмър също не попаднаха сред стартовите 11. Палмър получи почивка и изобщо не бе в групата, която пътува за Уелс, докато Густо бе разпределен на резервната скамейка. Всички останали играчи от успеха над "карамелите" също имаха шанс да се появят впоследствие, като единствено разлика правеше Марк Кукурея, който също изобщо не бе в групата.



Кардиф от своя страна стигна до успех с 4:3 в Лига 1 срещу Донкастър преди малко повече от 72 часа, като мениджърът Брайън Бари-Мърфи също направи някои размествания. Ронан Кпакио и Уилям Фиш от защитниците получиха почивка за първия съдийски сигнал за сметка на Дилан Лоулър и Пери Ен Джи, който пък бе резерва през уикенда и се появи през второто полувреме. В халфовата линия пък Алекс Робъртсън бе заменен от Дейвид Търнбъл, като абсолютно същата смяна се случи и срещу Донкастър в хода на двубоя. На върха на атаката пък Юсеф Салех, който вкара гола за 3:3 днес бе изпратен на пейката и вместо него нападението поведе Калъм Робинсън.

Изненадващо или не домакините бяха тези, които отправиха първия точен удар в двубоя. Той обаче бе само за статистиката, тъй като Калъм Робинсън засече с глава центриране, а отпката литна балонно нагоре и Филип Йоргенсен улови единствено, за да не си създава излишин главоболия, въпреки че имаше и опцията да остави кълбото да излезе само в аут.



В 11-тата минута лондончани създадоха първото си по-опасно положение. Бързо разиграване от ъглов удар по земя достигна до непокрития Гитънс в пеналтерията, който стреля мощно над вратата.



В 13-тата минута дойде и първото наистина по-стойностно положение за домакините. Търнбъл проби в наказателното поле и стреля остро по диагонал, а Йоргенсен след известни усилия улови.



Четвърт час след началото Тайрик проби скоростно по фланга и прати силно топката в пеналтерията отстрани и уелските бранители трябваше да се благодарят, че нямаше никой в бяла фланелка и сини гащета, който да чукне коженото кълбо във вратата, пазена от Нейтън Трот.



В 16-ата минута главният съдия Тони Хърингтън показа първият жълт картон в мача. Той бе за Айзък Дейвис, който направи неспортсменско влизане отзад. Като цяло това бе и поредният момент на грубост между двата отбора, които не се страхуваха да се хвърлят здраво не само за първа топка.

КАРДИФ СИТИ 0:0 ЧЕЛСИ



КАРАБАО КЪП, ЧЕТВЪРТФИНАЛ



Кардиф Сити: 13. Нейтън Трот, 38. Пери Ен Джи, 48. Дилан Лоулър, 12. Калъм Чеймбърс, 3. Джеол Беган, 6. Райън Уинтъл, 14. Дейвид Търнбул, 27. Джоел Колуил, 39. Айзък Дейвис, 45. Чиан Рашфорд, 47. Айзък Дейвис

Мениджър: Брайън Бари-Мърфи



Челси: 12. Филип Йоргенсен, Джош Ачеампонг, 4. Тосин Адарабиойо, 5. Тосин Адарабиойо, 21. Йорел Хато, 25. Мойсес Кайседо, 17. Андрей Сантос, 32. Тайрик Джордж, 40. Факундо Буонаноте, 11. Джейми Гитънс, 38. Марк Гиу

Мениджър: Енцо Мареска



НАЧАЛО: 16 декември 2025 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Кардиф Сити Стейдиъм", Кардиф (Уелс)

ГГЛАВЕН СЪДИЯ: Тони Хърингтън