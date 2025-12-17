Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска призна, че няма да може да разчита на една от перлите си

  • 17 дек 2025 | 15:55
  • 446
  • 0
Нападателят на Челси Естевао изненадващо пропусна успеха срещу Кардиф Сити (3:1) в 1/4-финален двубой поради мускулна травма. 18-годишният бразилец ще пропусне и следващата среща на лондончани срещу Нюкасъл от 17-ия кръг на Премиър лийг. Това призна мениджърът на лондончани Енцо Мареска след срещата.

“Естевао има малък мускулен проблем, травмата е лека, но няма да бъде на разположение за мача с Нюкасъл. Ще видим за следващия. Мисля, че е възможно да се възстанови,” заяви Мареска след срещата с Кардиф.

Мачът между Нюкасъл и Челси ще се проведе в събота, 20 декември. Началният час е 14:30. Този сезон Естевао е играл в 21 мача във всички състезания, като е отбелязал 5 гола и е направил 1 асистенция.

Снимки: Gettyimages

