Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Нюкасъл продължава защитата на "Карабао Къп" след гол в 92-рата минута

Нюкасъл продължава защитата на "Карабао Къп" след гол в 92-рата минута

  • 18 дек 2025 | 00:14
  • 482
  • 1
Нюкасъл продължава защитата на "Карабао Къп" след гол в 92-рата минута

Нюкасъл продължава защитата на трофея "Карабао Къп", след като се класира на полуфиналите на турнира през този сезон. "Свраките" победиха с 2:1 Фулъм на "Сейнт Джеймсис Парк" и станаха третият отбор, който се класира за финалната четворка, след Челси и Манчестър Сити. Йоан Уиса отбеляза първия си гол за Нюкасъл в 10-ата минута, но Саша Лукич изравни в 16-ата. "Свраките" доминираха, но стигнаха до победата чак в добавеното време, когато Люис Майли донесе радост на феновете на домакините.

Еди Хау бе направил шест промени в сравнение с неуспешното дерби със Съндърланд. Голямата новина бе, че Йоан Уиса за първи път започна като титуляр. Бившият нападател на Брентфорд замени Ник Волтемаде на върха на атаката. Джейкъб Мърфи и Харви Барнс му помагаха по фланговете. Джейкъб Рамзи, Джо Уилок и Фабиен Шер също бяха титуляри.

В състава на Фулъм имаше четири промени, като три от тях бяха принудителни, тъй като Марко Силва не може да използва Баси, Иуоби и Чуквуезе, които заминаха за участие на Купата на африканските нации. Куенка, Лукич и Кевин ги замениха. Бенжамен Лекомт стартира на вратата.

Уиса стартира брилянтно и още в десетата минута на първия си мач като титуляр се разписа отблизо, след като преди това Лекомт не много добре изби остро центриране на Мърфи отдясно.

Само шест минути след това обаче Фулъм изравни, след като засече с глава центриране на Робинсън.

Нюкасъл имаше по-добрите възможности до почивката, но така и не успя да възстанови преднината си. Уиса, Гимараеш и Ливраменто бяха близо, но нов гол не падна.

"Свраките" владееха много повече топката през второто полувреме, но не успяваха да създадат чисти положения. В 65-ата минута Андерсен си отбеляза автогол, след като засече в собствената си врата центриране на Мърфи. Спаси го обаче това, че играчът на Нюкасъл бе в положение на засада преди това.

Хау пусна Волтемаде и Тонали, а по-късно и Гордън и Еланга. Ливраменто пък получи контузия и бе заменен от Алекс Мърфи.

В добавеното време Волтемаде задържа топката в наказателното поле и пусна към Люис Майли, който стреля много опасно, но Лекомт се намеси блестящо и изби в корнер. След центрирането от него именно Майли засече с глава и донесе победата на Нюкасъл, пращайки отбора на полуфинал.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

  • 17 дек 2025 | 19:27
  • 2475
  • 8
Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

  • 17 дек 2025 | 21:49
  • 27421
  • 39
Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

  • 17 дек 2025 | 19:14
  • 2342
  • 1
Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

  • 17 дек 2025 | 18:15
  • 2060
  • 0
От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

  • 17 дек 2025 | 18:11
  • 2053
  • 1
Араухо вече има дата за завръщането си

Араухо вече има дата за завръщането си

  • 17 дек 2025 | 17:47
  • 1815
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 15937
  • 63
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 27583
  • 20
Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

  • 17 дек 2025 | 21:49
  • 27421
  • 39
Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал

Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал

  • 17 дек 2025 | 23:22
  • 9214
  • 7
Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля

Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля

  • 17 дек 2025 | 23:59
  • 5816
  • 54
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 7894
  • 15