Нюкасъл продължава защитата на "Карабао Къп" след гол в 92-рата минута

Нюкасъл продължава защитата на трофея "Карабао Къп", след като се класира на полуфиналите на турнира през този сезон. "Свраките" победиха с 2:1 Фулъм на "Сейнт Джеймсис Парк" и станаха третият отбор, който се класира за финалната четворка, след Челси и Манчестър Сити. Йоан Уиса отбеляза първия си гол за Нюкасъл в 10-ата минута, но Саша Лукич изравни в 16-ата. "Свраките" доминираха, но стигнаха до победата чак в добавеното време, когато Люис Майли донесе радост на феновете на домакините.

Еди Хау бе направил шест промени в сравнение с неуспешното дерби със Съндърланд. Голямата новина бе, че Йоан Уиса за първи път започна като титуляр. Бившият нападател на Брентфорд замени Ник Волтемаде на върха на атаката. Джейкъб Мърфи и Харви Барнс му помагаха по фланговете. Джейкъб Рамзи, Джо Уилок и Фабиен Шер също бяха титуляри.

В състава на Фулъм имаше четири промени, като три от тях бяха принудителни, тъй като Марко Силва не може да използва Баси, Иуоби и Чуквуезе, които заминаха за участие на Купата на африканските нации. Куенка, Лукич и Кевин ги замениха. Бенжамен Лекомт стартира на вратата.

Уиса стартира брилянтно и още в десетата минута на първия си мач като титуляр се разписа отблизо, след като преди това Лекомт не много добре изби остро центриране на Мърфи отдясно.

After joining Newcastle in a £50m summer move, Yoane Wissa picked up an injury straight away and missed 20 matches.



He’s just scored 10 minutes into his full debut for the club ❤️ pic.twitter.com/07l2ZudZzk — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 17, 2025

Само шест минути след това обаче Фулъм изравни, след като засече с глава центриране на Робинсън.

Нюкасъл имаше по-добрите възможности до почивката, но така и не успя да възстанови преднината си. Уиса, Гимараеш и Ливраменто бяха близо, но нов гол не падна.

"Свраките" владееха много повече топката през второто полувреме, но не успяваха да създадат чисти положения. В 65-ата минута Андерсен си отбеляза автогол, след като засече в собствената си врата центриране на Мърфи. Спаси го обаче това, че играчът на Нюкасъл бе в положение на засада преди това.

Хау пусна Волтемаде и Тонали, а по-късно и Гордън и Еланга. Ливраменто пък получи контузия и бе заменен от Алекс Мърфи.

В добавеното време Волтемаде задържа топката в наказателното поле и пусна към Люис Майли, който стреля много опасно, но Лекомт се намеси блестящо и изби в корнер. След центрирането от него именно Майли засече с глава и донесе победата на Нюкасъл, пращайки отбора на полуфинал.

Следвай ни:

Снимки: Imago