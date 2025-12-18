Нюкасъл продължава защитата на "Карабао Къп" след гол в 92-рата минута

Нюкасъл продължава защитата на трофея "Карабао Къп", след като се класира на полуфиналите на турнира през този сезон. "Свраките" победиха с 2:1 Фулъм на "Сейнт Джеймсис Парк" и станаха третият отбор, който се класира за финалната четворка, след Челси и Манчестър Сити. Йоан Уиса отбеляза първия си гол за Нюкасъл в 10-ата минута, но Саша Лукич изравни в 16-ата. "Свраките" доминираха, но стигнаха до победата чак в добавеното време, когато Люис Майли донесе радост на феновете на домакините.
Еди Хау бе направил шест промени в сравнение с неуспешното дерби със Съндърланд. Голямата новина бе, че Йоан Уиса за първи път започна като титуляр. Бившият нападател на Брентфорд замени Ник Волтемаде на върха на атаката. Джейкъб Мърфи и Харви Барнс му помагаха по фланговете. Джейкъб Рамзи, Джо Уилок и Фабиен Шер също бяха титуляри.
В състава на Фулъм имаше четири промени, като три от тях бяха принудителни, тъй като Марко Силва не може да използва Баси, Иуоби и Чуквуезе, които заминаха за участие на Купата на африканските нации. Куенка, Лукич и Кевин ги замениха. Бенжамен Лекомт стартира на вратата.
Уиса стартира брилянтно и още в десетата минута на първия си мач като титуляр се разписа отблизо, след като преди това Лекомт не много добре изби остро центриране на Мърфи отдясно.
Само шест минути след това обаче Фулъм изравни, след като засече с глава центриране на Робинсън.
Нюкасъл имаше по-добрите възможности до почивката, но така и не успя да възстанови преднината си. Уиса, Гимараеш и Ливраменто бяха близо, но нов гол не падна.
"Свраките" владееха много повече топката през второто полувреме, но не успяваха да създадат чисти положения. В 65-ата минута Андерсен си отбеляза автогол, след като засече в собствената си врата центриране на Мърфи. Спаси го обаче това, че играчът на Нюкасъл бе в положение на засада преди това.
Хау пусна Волтемаде и Тонали, а по-късно и Гордън и Еланга. Ливраменто пък получи контузия и бе заменен от Алекс Мърфи.
В добавеното време Волтемаде задържа топката в наказателното поле и пусна към Люис Майли, който стреля много опасно, но Лекомт се намеси блестящо и изби в корнер. След центрирането от него именно Майли засече с глава и донесе победата на Нюкасъл, пращайки отбора на полуфинал.
