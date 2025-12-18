Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Ние сме четвъртото колело за Суперкупата, призна треньорът на Болоня

Ние сме четвъртото колело за Суперкупата, призна треньорът на Болоня

  • 18 дек 2025 | 23:40
  • 215
  • 0

Наставникът на Болоня Винченцо Италиано изрази голямото си задоволство, че неговият тим ще има възможността да се съревновава с Интер, Наполи и Милан за Суперкупата на Италия, като първото предизвикателство пред носителя на купата на страната са „нерадзурите“.

„Разбира се, че сме горди да бъдем тук, сред тези три големи отбора. Както винаги казвам на момчетата, винаги има какво да доказваме. Заслужихме си за бъдем тук, като това е повод за гордост за Болоня, че участва в минитурнира. Ние даваме всичко от себе си във всички състезания. Интер са в страхотна форма и са изпълнени с увереност, но искаме да кажем своята дума. Утрешният мач ще бъде елиминационен, така че е различен от шампионатните срещи. Ще се изправим срещу един нов Интер, който има различни тактически опции. Те имат страхотни играчи, които могат да те наранят във всеки един момент. Гледал съм последните мачове на Интер, като те разполагат с чудесни футболисти и треньор. Ще трябва да дадем всичко от себе си. Залогът е много висок. Ще се наложи да се опитаме да покажем цялото си качество в двете фази на играта. Знаем, че се изправяме срещу един от най-силните тимове в Европа.

Киву преди Суперкупата: Може би Интер не заслужаваше да участва в турнира
Киву преди Суперкупата: Може би Интер не заслужаваше да участва в турнира

Винаги има какво да загубиш. Ще трябва да бъдем зрели, но Болоня израства във всички отношения. Имаме постоянство и в първенството, като се отнасяме с уважение и към Лига Европа. Идваме след загуба в много добър мач (0:1 от Ювентус – б.р.). Ние обаче сме уверени и ентусиазирани. Ще изиграем своите карти, защото, когато се бориш за подобни трофеи, винаги има какво да да загубиш. Повод за гордост е да имаме възможността да се съревноваваме с три големи отбора за трофей. Ние сме четвъртото колело, но ще се опитаме да направим нещата трудни за тях, като съм убеден, че това ще ни даде енергия. Не можеш да подходиш към тези мачове по обичайния начин. Помня финала на Интер за Суперкупата през 2023-та (победа над Ювентус след продължения – б.р.). За да ги победиш, трябва да направиш нула грешки и подаръци, посредствеността също трябва да е нулева. Знам, че имаме качеството да нанесем щети, като можем да се възползваме от нашите шансове“, коментира Италиано на пресконференцията си в Саудитска Арабия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

  • 18 дек 2025 | 19:45
  • 2123
  • 3
Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

  • 18 дек 2025 | 19:38
  • 1157
  • 0
Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

  • 18 дек 2025 | 18:20
  • 2236
  • 0
Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

  • 18 дек 2025 | 18:02
  • 2311
  • 0
Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

  • 18 дек 2025 | 17:59
  • 3495
  • 4
Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

  • 18 дек 2025 | 17:53
  • 2116
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 7359
  • 17
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 59545
  • 194
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 53268
  • 157
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 74367
  • 161
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Фиорентина и Кристъл Палас извън топ 8

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Фиорентина и Кристъл Палас извън топ 8

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 12748
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 42179
  • 57