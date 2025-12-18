Ние сме четвъртото колело за Суперкупата, призна треньорът на Болоня

Наставникът на Болоня Винченцо Италиано изрази голямото си задоволство, че неговият тим ще има възможността да се съревновава с Интер, Наполи и Милан за Суперкупата на Италия, като първото предизвикателство пред носителя на купата на страната са „нерадзурите“.

„Разбира се, че сме горди да бъдем тук, сред тези три големи отбора. Както винаги казвам на момчетата, винаги има какво да доказваме. Заслужихме си за бъдем тук, като това е повод за гордост за Болоня, че участва в минитурнира. Ние даваме всичко от себе си във всички състезания. Интер са в страхотна форма и са изпълнени с увереност, но искаме да кажем своята дума. Утрешният мач ще бъде елиминационен, така че е различен от шампионатните срещи. Ще се изправим срещу един нов Интер, който има различни тактически опции. Те имат страхотни играчи, които могат да те наранят във всеки един момент. Гледал съм последните мачове на Интер, като те разполагат с чудесни футболисти и треньор. Ще трябва да дадем всичко от себе си. Залогът е много висок. Ще се наложи да се опитаме да покажем цялото си качество в двете фази на играта. Знаем, че се изправяме срещу един от най-силните тимове в Европа.

Винаги има какво да загубиш. Ще трябва да бъдем зрели, но Болоня израства във всички отношения. Имаме постоянство и в първенството, като се отнасяме с уважение и към Лига Европа. Идваме след загуба в много добър мач (0:1 от Ювентус – б.р.). Ние обаче сме уверени и ентусиазирани. Ще изиграем своите карти, защото, когато се бориш за подобни трофеи, винаги има какво да да загубиш. Повод за гордост е да имаме възможността да се съревноваваме с три големи отбора за трофей. Ние сме четвъртото колело, но ще се опитаме да направим нещата трудни за тях, като съм убеден, че това ще ни даде енергия. Не можеш да подходиш към тези мачове по обичайния начин. Помня финала на Интер за Суперкупата през 2023-та (победа над Ювентус след продължения – б.р.). За да ги победиш, трябва да направиш нула грешки и подаръци, посредствеността също трябва да е нулева. Знам, че имаме качеството да нанесем щети, като можем да се възползваме от нашите шансове“, коментира Италиано на пресконференцията си в Саудитска Арабия.

Снимки: Gettyimages