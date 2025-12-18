Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

На пресконференцията си преди полуфинала с Болоня за Суперкупата на Италия защитникът на Интер Алесандро Бастони беше категоричен, че неговият отбор все още има победен дух въпреки неуспешния край на миналия сезон, в който „нерадзурите“ се разминаха с всички възможни трофеи. Той също така охлади слуховете за негово напускане въпреки интереса към него от страна на Барселона и английски клубове.

В Барселона са впечатлени от Бастони

„Духът от втората звезда никога не си е тръгвал напълно. Имало е моменти, в които е бил по-малко, но мисля, че това е нормално след толкова много години. Този сезон ние получихме значителен тласък, като не беше лесно да започнем отначало след случилото се. Този вътрешен стимул се оказа доста силен, като преоткриваме духа, който ни донесе толкова много удовлетворение. Аз съм много самокритичен, но този сезон до момента е добър и резултатите го показват. Не отделяме голямо внимание на критиките относно представянето ни в големите мачове. Както е казвал треньорът, направили сме само две-три слаби полувремена през кампанията, като се борим на всички фронтове. Горд съм с начина, по който реагираме на слуховете, които често са далеч от фактите.

Много ни е грижа за Суперкупата. Все пак можем да спечелим трофей със само два мача, като това би ни дало инерция за останалата част от сезона. Ще се изправим срещу големи тимове като Болоня, които миналия сезон ни създадоха немалко проблеми. Не беше лесно да рестартираме след миналата кампания, но треньорът доста ни помогна за възвръщането на самочувствието ни и желанието ни за битка. Той заслужава големи похвали за това. Не беше лесно психически да започнем отначало и да даваме всичко от себе си, защото го искаме.

🚨🇮🇹 Alessandro Bastoni on Barcelona links: “It makes me proud to see links, it means I’m doing well - but there’s zero, nothing”.



“I’m happy here at Inter and I have zero issues or problems here. I don’t even focus on the news”. pic.twitter.com/uaGAjOkgrB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025

Болоня ще покажат голям интензитет и ще се опитат да направят играта мръсна чрез множество единоборства. Ние обаче искаме да се съревноваваме с техния интензитет. Слуховете за интерес от Барселона и Премиър лийг ме правят горд, защото това означава, че се справям добре. Чета същите неща като вас, но няма нищо конкретно. Аз съм щастлив тук и нямам никакви проблеми. Не мисля за нещата извън терена. Да, това означава, че вероятно ще остана в Интер“, коментира Бастони.

